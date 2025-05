Wiesbach feiert seinen Meister

Der FC Hertha Wiesbach hat durch den 2:0 (1:0)-Heimsieg am Mittwochabend über den TuS Herrensohr den Titel in der Schröder-Saarlandliga gewonnen und steigt damit direkt in die RPS-Oberliga auf. Die erste halbe Stunde gehörte dem Gästen aus der Landeshauptstadt, doch der Titelanwärter ging mit der ersten Chance in Führung. Pascal Piontek köpfte zur Pausenführung für sein Team ein (28.). "Wir wussten früh, dass Jägersburg klar führt, wir wollten Herrensohr etwas locken, haben dann zugeschlagen. Wir wollten es kontrolliert angehen", sagte Meistertrainer Michael Petry zum ersten Durchgang. Im zweiten Abschnitt hatte Herrensohr kaum noch Möglichkeiten, so dass Sören Maas mit einem weiteren Kopfballtreffer in der 60. Minute für die Entscheidung sorgte. "Wir sind nicht nach Wiesbach gefahren, um etwas zu schenken , wir haben schon vorgehabt, hier was mitzunehmen und ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit auch besser waren. Mit der ersten Chance machen sie das erste Tor. Im zweiten Durchgang waren wir dann nicht mehr so gut", sagte TuS-Trainer Manuel Schuck. Mit dem eigenen Sieg spielte das Ergebnis von Jägersburg keine Rolle mehr. Die Homburger gehen jetzt in die Relegationsrunde und haben da im ersten Spiel gegen den Rheinland-Vertreter Heimrecht.