Wiesbach Dritter beim Turnier in St. Wendel

RPS-Oberliga-Aufsteiger FC Hertha Wiesbach hatte in der abgelaufenen Woche ein strammes Programm, obwohl kein Spiel über 90 Minuten ging. Am Dienstag stand in Dirmingen die Vorrunde um den Eppelborner Gemeindepokal an. "Wir haben ja keine Zweite Mannschaft mehr, deshalb sind wir da mit dem Oberligateam angetreten", sagte Trainer Michael Petry. Gegen den SV Bubach-Calmesweilet gab es einen 11:0-Kantersieg, auch gegen den SV Humes setzte sich der Favorit mit 2:0 durch. "Wir hatten für Donnerstag in St. Wendel zugesagt und haben deshalb in Dirmingen nicht mehr gespielt", ergänzt der Hertha-Coach. Dort gab es bei ebenfalls verkürzter Spielzeit Erdolge über die Verbandsligisten VfB Theley (3:0) und SG Nohfelden/Wolfersweiler (2:0). Am Samstag trennte man sich von Veranstalter FC Blau-Weiss St. Wendel torlos, unterlag aber im Elfmeterschiessen. Im Spiel um Platz Drei gab es dann einen 2:0- Triumph über den VfB Theley. Am kommenden Freitag um 19 Uhr testet der FC Hertha auf dem eigenen Kunstrasenplatz gegen den Verbandsligisten VfL Primstal.