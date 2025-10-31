Wiesbach dreht Derby in Überzahl

Der FC Hertha Wiesbach hat das Saar-Derby der RPS-Oberliga gegen den SV Auersmacher mit 3:2 (1:1) gewonnen. Auersmacher kam zwei mal schnell zu Toren, musste dann aber nach einem Platzverweis zwei Gegentreffer hinnehmen und unterlag aufgrund mangelhafter Abwehrleistungen.

Der FC Hertha Wiesbach geht als Sieger aus dem Saar-Derby der RPS-Oberliga hervor. Das Team aus der Gemeinde Eppelborn drehte das Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz "Wallenborn noch in Überzahl zu seinen Gunsten. Doch zunächst gingen die Gäste aus Kleinblittersdorf in Führung. Dominik Kaiser traf bereits nach acht Minuten mit einem Strafstoß zur SVA-Führung. Die Gastgeber wussten aber eine schnelle Antwort, Kilian Staroscik traf keine zwei Minuten später schon zum Ausgleich. Auch in den zweiten Durchgang starteten die Gäste fulminant, gingen durch Merouane Taghzoute vom Anpfiff weg erneut in Führung. Taghzoute avancierte dann aber zur tragischen Figur aus SVA-Sicht, denn er musste nach einem Foul in der 57. Minute vom Feld. "Sicher war das ein Knackpunkt, aber es gibt Mannschaften, die den Vorsprung oder zumindest das Unentschieden dann bis zum Schluss verteidigen. Wir haben wieder zwei Tore zugelassen, weil wir da nicht konsequent genug waren, da kann man auch keinen Punkt erwarten, wenn so verteidigt wird. Wir können dem Team auch im puncto Kampfgeist und Einsatzwillen keinen Vorwurf machen". Zunächst glich Yannik Haupts zum 2:2 aus, ehe der eingewechselte Tom Keller in der 84. Minute für die Entscheidung so

Für Hertha Wiesbach geht es am Samstag, 08.11. um 15 Uhr mit einem weiteren Heimspiel gegen Mitaufsteiger TSV Gau-Odernheim weiter. Der SV Auersmacher empfängt am gleichen Nachmittag bereits um 14 Uhr den FV Dudenhofen auf seinem Kunstrasenplatz.