Wie’s bei Concordia Rheinberg in der C-Liga weitergeht Die vorerst letzte Saison für Concordia Rheinberg in der Moerser Kreisliga A endet ohne Happy End. Wie’s nach dem freiwilligen Rückzug in die unterste Spielklasse weitergeht und warum Manfred Wranik womöglich doch einen neuen Trainerjob annimmt. von RP / Gabriel Graeber · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Die Zukunft von Mandred Wranik ist noch offen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Das war’s für Concordia Rheinberg. Am 7. Juni 2026 spielte die erste Mannschaft des reinen Fußballvereins vorerst das letzte Mal in der Kreisliga A um Punkte. Die Concordia-Verantwortlichen hatten sich schon vor Wochen für einen freiwilligen Abschied und Neuanfang in der C-Liga entschieden. Ein Happy End gab’s im finalen Saisonspiel gegen den TV Asberg nicht, die Moerser gewannen mit 10:2.

Ungewohnte Aufstellungen Da es für beide Mannschaften um nichts mehr ging und auch das Ergebnis keine Auswirkungen auf die Konkurrenz hatte, entschieden sich die Teams auf Orsoyer Rasen für eine ungewohnte Aufstellung. Während bei den Rheinbergern Torwart Henrik van de Mötter im Sturm auflief, hütete Mittelfeldspieler Lars Meier das Tor. Bei den Gästen sah’s ähnlich aus. Abwehrhüne Ogün Sengül stand zwischen den Pfosten, Keeper Ben Mockenhaupt fungierte als Innenverteidiger. Und Asbergs Torjäger Serhat Karabulut startete als rechter Verteidiger in die Partie. Bei beiden Mannschaften entschied das Los über die jeweiligen Positionen in der Startelf.

Die Teams benötigten etwas Zeit, um in die Partiezu kommen. Die Concordia ging sogar durch Mujo Adanalic in Führung (20.). Asberg drehte die Partie noch vor der Pause durch Alen Brajic (22.) und Justin Gellert (29.). Nach dem Seitenwechsel gab’s ein munteres Toreschießen. Junior Holzum erhöhte auf 3:1 (50.). Das letzte A-Liga-Tor für die Concordia gelang Kevin Röös mit einem strammen Schuss in die untere linke Ecke (51.). Der Angreifer verlässt die Rheinberger in Richtung FC Traar. Nachdem einem Rheinberger Eigentor (52.) schraubten Petros Siainis (63.), Holzum (81.) sowie Aushilfsverteidiger Karabulut mit einem Viererpack (70., 88., 90., 90+1) das Ergebnis in die Höhe. Für Karabulut, der zum MSV Moers wechselt, waren es die Saisontreffer 27 bis 30. Für die Asberger, die vor einem Neuaufbau stehen, war‘s mit 74 Punkten und 110 erzielten Toren die beste Spielzeit seit mehr als zehn Jahren.