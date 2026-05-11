Wieren verpasst Schritt, Barum, Küsten und Scharnebeck siegen

– Foto: Steffi Rathje

In der Bezirksliga Lüneburg 1 konnte Bardowick nicht siegen und verpasste es, den Druck auf Römstedt aufrechtzuerhalten. Im Keller konnten einiges Teams Big-Points feiern, doch es bleibt spannend. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Der Lüneburger SV gewann trotz frühem Rückstand deutlich mit 4:1 bei Teutonia Uelzen. Maurice Ellenberg traf bereits nach einer Minute für die Gastgeber, doch Sami Mohamad glich schnell aus. Anschließend drehten Admin Pepic und Adel Pepic die Partie, ehe Patrick Nwanikum Mbah den Schlusspunkt setzte. Die Gäste festigen Platz vier und feierten den vierten Sieg in Serie.

Der SV Scharnebeck setzte sich mit 3:1 gegen den SV Wendisch Evern durch. Benedikt-Julian Harms brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten auf die Siegerstraße. Sven-Ole Sell verkürzte zwar noch vor der Pause, doch Joker Jannis Neugebauer sorgte in der 72. Minute für die Entscheidung. Big-Points für die Hausherren, die nun 37 Punkte haben und vier der vergangenen fünf Partien gewannen.

Der MTV Barum fuhr einen knappen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Gellersen ein. Dennis Ohneseit brachte die Hausherren per Foulelfmeter in Führung, ehe Daniel Maaß kurz darauf auf 2:0 erhöhte. Andreas Demir konnte in der Schlussphase nur noch verkürzen. Barum hat nun vier Punkte Abstand auf Gellersen.

Der SV Küsten gewann mit 3:1 beim TuS Neetze. Justin Slawski brachte die Gäste früh in Führung, ehe Linus Büchler kurz vor der Pause ausglich. Direkt nach Wiederbeginn traf Luca Leon Slawski zur erneuten Führung, bevor Juri Klimanski in der 81. Minute alles klar machte. Für Neetze wird die Luft nach der vierten Niederlage in Serie immer dünner.

Der MTV Römstedt drehte einen Rückstand und gewann am Ende mit 4:2 bei Eintracht Lüneburg. Nach der frühen Führung durch Artur Dygas lagen die Gäste zwischenzeitlich mit 1:2 hinten. Noch vor der Pause glich Bastian Bechtloff aus, ehe Paolo-Jose Rieckmann und Yannick Gausmann nach dem Seitenwechsel den Auswärtssieg perfekt machten. Die Hausherren verloren zum vierten Mal in Serie, während Römstedt den Patzer von Bardowick nutzte.

Zwischen dem TuS Reppenstedt und dem TSV Bardowick gab es ein 2:2-Unentschieden. Tim Kathmann brachte Bardowick in Führung, doch Josef Fischer und André Wüstefeld drehten die Partie zunächst für Reppenstedt. Lennart Ahrens sorgte schließlich für den Ausgleich der Gäste. Bardowick hat nun sechs Punkte Abstand auf Römstedt, aber noch eine Partie in der Hinterhand.

Der SV Holdenstedt gewann nach Rückstand mit 2:1 gegen den TSV Adendorf. Lennart Warncke brachte die Gäste zunächst in Führung. David Haaker drehte die Partie anschließend mit einem Doppelpack zugunsten der Gastgeber. Adendorf bleibt auf Rang 14 stehen.

Der SV Rosche gewann spät mit 3:2 beim TuS Wieren. Joel-Friedrich Grefe brachte die Gäste mit zwei Treffern in Führung. Danach kämpfte sich Wieren durch Tore von Lasse Kürth und Sönke Elbers zurück. In der Schlussminute sorgte Johannes Ritz jedoch noch für den Siegtreffer der Gäste. Wieren verpasste es, drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt einzufahren und holte aus den vergangenen sieben Partien nur einen Zähler.