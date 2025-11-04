Wieren und Holdenstedt treffen acht Mal, Uelzen lässt federn

An der Tabellenspitze konnte Römstedt einen Sieg im Absteigerduell feiern und außerdem feiern, dass Uelzen nicht im Gleichschritt nachzog. Im Keller verloren die Aufsteiger Barendorf und Rosche kapital und befinden sich in der Abwärtsspirale. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende.

Ein wildes Spiel mit einem spektakulären Finish: Der SV Küsten führte durch Juri Klimanski (16.) und Lazar Puhl (76.) bereits mit 2:1, nachdem Juri Malina (69.) zwischenzeitlich für Barum ausgeglichen hatte. Als Malina in der 90. Minute erneut traf, schien ein Punktgewinn sicher – doch in der Nachspielzeit drehten Jonas Wacker (90.) und nochmals Puhl (90.) das Spiel zugunsten der Gäste. Küsten jubelte über drei späte Punkte, während Barum konsterniert zurückblieb. Barum konnte die zwei Siege in Serie zuletzt nicht bestätigen und bleibt tief im Keller stecken.

In Scharnebeck trennten sich die Gastgeber und der TSV Gellersen torlos. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, klare Chancen blieben Mangelware. Besonders die Abwehrreihen um Vincent Lorenzen und Fabian Karstens standen sicher, sodass am Ende ein gerechtes 0:0 zu Buche stand. Für Scharnebeck nach drei Niederlagen immerhin wieder ein Remis.

Der VfL Breese-Langendorf feierte einen überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den Lüneburger SV. Tom Lukas Martens (24.) und Joel-Pascal Meier (43.) stellten schon vor der Pause die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase machte Lillus Luuk Dahm (83.) endgültig alles klar. Für Breese ein wichtiger Erfolg im Tabellenmittelfeld, während die LSV offensiv kaum Akzente setzte. Dadurch kam der VfL bis auf drei Punkte an die Lüneburger heran.

Im Spitzenspiel zwischen Teutonia Uelzen und Wendisch Evern trennten sich beide Teams 1:1. Nils Brüggemann (15.)brachte die Hausherren früh in Führung, doch nur fünf Minuten später traf Leo von Delft (20.) zum Ausgleich. Danach entwickelte sich ein intensives, ausgeglichenes Duell ohne weitere Tore – ein gerechtes Remis für zwei Teams auf Augenhöhe. Uelzen beendet damit die Serie von zehn makellosen Spielen in Folge, bleibt aber auf Platz zwei.

Tor-Feuerwerk in Wieren! Der TuS überrannte Aufsteiger Barendorf schon in der ersten halben Stunde. Frederik Strauß (12.), Christopher Schulz (14., 28.), Franz Gummert (16., 85.) und Leon Scholz (19., 64.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Treffer von John-Augusto Samba (48.) war die Partie endgültig entschieden, ehe Laurin Geffert (78.) zumindest der Ehrentreffer für Barendorf gelang. Wieren zeigte sich eiskalt vor dem Tor und feierte den höchsten Saisonsieg. Genau so beendet man eine Serie von drei Niederlagen mit purer Ekstase.

Holdenstedt ließ Aufsteiger Rosche keine Chance. Überragender Mann war Jaari Arndt, der gleich fünf Treffer erzielte (39./FE, 41., 46., 58., 69.). Zuvor hatte Steven Langner (15.) die Führung besorgt, später erhöhten Leon Brockschnieder (70.) und Yorik Dobrowolski (82.) zum 8:0-Endstand. Ein Klassenunterschied, der sich über 90 Minuten deutlich zeigte. Rosche ist nun seit fünf Spielen sieglos und holte derweil zwei Punkte.

Ein Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war: Der TSV Adendorf lag nach Treffern von Nico Kliche (25.) und Niklas Leppek (33., 51.) gleich dreimal in Front. Doch der TuS Reppenstedt zeigte Moral: André Wüstefeld (42.), Phil-Michel Schlüschen (54.) und Simon Volpe (63.) glichen jeweils aus, ehe Oskar Kuhlmann (90.) in letzter Sekunde den 4:3-Sieg besiegelte. Ein emotionaler Sieg für Reppenstedt, der die Serie des Aufsteigers verlängert. Reppenstedt bleibt überragend auf Rang vier, während Adendorf seit dem zweiten Spieltag sieglos auf dem vorletzten Platz stehen bleibt.

Der TSV Bardowick bleibt in der Spitzengruppe, auch wenn man zittern musste.. Matthias Zeugner (21.) erzielte den einzigen Treffer der Partie nach einer Standardsituation. Eintracht Lüneburg kämpfte tapfer, konnte aber trotz einiger guter Möglichkeiten nicht mehr ausgleichen. So sicherte sich Bardowick den neunten Saisonsieg und bleibt oben dran. Der Aufsteiger aus Lüneburg verlor erstmals nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie.