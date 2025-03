Wieren überrascht in Uelzen; Heidetal weiter auf Kurs

Holdenstedt hätte mit einem Sieg am SV Küsten vorbeiziehen können, doch der dritte Sieg in Serie konnte nicht gefeiert werden. Nachdem Kevin Colmsee und Leon Brockschnieder trafen, ging es mit einem 1:1 in die Pause. Nach 68 Minuten erzielte Mattes Dierks das 2:1 für Küsten und Holdenstedt machte fortan auf. Das nutzte Andre Reinhardt in der Nachspielzeit und machte mit seinem elften Saisontor den Deckel drauf.