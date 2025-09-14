Wiepenkathens kurioses Eigentor

Beide Mannschaften gewannen zuletzt, der TSV besiegte den TSV Apensen II, Jork den Spitzenreiter SV Drochtersen/Assel IV. Fast 70 Minuten passierte kaum etwas, bis den Hausherren ein spektakuläres Eigentor unterlief. "Bis dahin neutralisierten sich beide Mannschaften, Torchancen Fehlanzeige. Dann will Lukas Feldhusen den Ball wegschießen und trifft dabei Jasper Müller-Stosch. Von da fliegt die Kugel ins Tor. Ein richtiges Slapstick-Tor", sagte TSV-Trainer Manfred Mansfeld. Dass es für seine Mannschaft keine weitere Heimniederlage gab, lag daran, dass sich der eingewechselte Ali Hallal nur sechs Minuten später den Ball erkämpfte und Alessio Shain Marrero bediente, der aus sieben Metern zum 1:1 einschob. "Beide Mannschaften hatten taktisch das Gleiche vor. Es war nicht schön anzusehen. Es wurde lieber nochmal zurückgespielt, anstatt mal nach vorne. Mein junges und neu zusammengestelltes Team muss noch viel arbeiten. Aber die Trainingsbeteiligung ist sehr gut", so der Wiepenkathener Coach.

Schiedsrichter: Marvin Hauschild - Tore: 0:1 Jasper Müller-Stosch (69. Eigentor), 1:1 Alessio Shain Marrero (75.)