Wiepenkathen verhindert Hammaher Aufstiegsparty im Derby

Die Luft schien in den letzten Wochen bei den Gastgebern etwas raus zu sein. "Da waren die HSV-Spiele etwas wichtiger. Diesmal merkte man aber schon beim Treffen, dass alle motiviert waren. Keiner wollte, dass die MTV-Spieler mit einem Trecker abgeholt werden und ihre Bengalos in die Luft schießen", meinte TSV-Coach Nico Speer. Er und sein Kollege Jannick Trispel hatten die Mannschaft sehr defensiv auf- und eingestellt. Fünferkette hinten, eine Viererkette davor, so gingen die Hausherren an den Start. Vorn auf weiter Front Oldie Marco Kappelmann.

Wiepenkathen kontert Hammah aus

Der TSV stand sehr kompakt, die Gäste schienen ein wenig überrascht über 70 bis 80 % Ballbesitz. "Unsere Konter in der 1. Halbzeit waren stark. Marco bewegte sich gut, Alessio und Zeino waren kaum zu halten. Das frühe 1:0 durch Alessio spielte uns natürlich auch in die Karten", so Speer. Marco Kappelmann ließ kurz darauf das 2:0 liegen, als er allein vor Torwart Sönke Haack scheiterte. Zeino Saroukhan machte es nach knapp einer halben Stunde besser. Als Marrero in Arjen Robben-Manier das 3:0 erzielte, schien fast alles klar. Im Anschluss an eine Ecke verkürzte aber Christian Puschmann mit dem Pausenpfiff auf 3:1.

Hammah immer wieder über Standards gefährlich

Nach dem Wechsel wurden die Konter des TSV wirkungsloser, Hammah hatte immer wieder gefährliche Aktionen, wenn es Eckbälle oder Freistöße gab. "Aus dem Spiel heraus kam da aber eher weniger. Pascal Lobin verhinderte zweimal überragend einen weiteren Treffer der Gäste. Nach einem weiteren Standard gelang Marvin Rapp das 3:2. Gerade die beiden Torschützen sorgten bei den Standards immer wieder für Gefahr. Am Ende sollte es trotz langer Nachspielzeit für die Gastgeber reichen. "Gott sei Dank war dann Schluss und wir zitterten uns zu einem aufgrund der 1. Halbzeit leistungsgerechten Sieg. Dickes Lob vor allem an Alessio, der richtig gut war" so der TSV-Coach. In einem ansonsten fairen Derby musste der Schiri kurz vor dem Ende MTV-Spieler Hamad Alkhalawi nach einem Foul der härteren Art die Rote Karte zeigen. Zum Zeitpunkt des Schlusspfiffes war der MTV noch nicht aufgestiegen, das folgte erst einige Stunden später....

Schiedsrichter: Dennis Eurig - Tore: 1:0 Alessio Shain Marrero (9.), 2:0 Zeino Saroukhan (27.), 3:0 Alessio Shain Marrero (38.), 3:1 Christian Puschmann (45.), 3:2 Marvin Rapp (64.)

Rot: Hamad Alkhalawi (90./MTV Hammah II/)