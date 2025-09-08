Wiepenkathen rehabilitiert sich

Nach 20 Minuten sah es für die Gäste ganz bitter aus, es stand 3:0 für den TSV Wiepenkathen II. Eine Ecke köpfte Artur Geisler nach acht Minuten ein, dann verwertete Benjamin Heuer zunächst eine Vorlage von Alessio Shain Marrero, dann eine Ecke von Marcus Lasonczyk. Die Gäste, die ohne Kapitän Nico Ewert antraten, waren noch nicht im Spiel angekommen. Das sollte sich aber noch ändern. Noch vor der Pause verkürzte Lennart Tobaben, Mitte der zweiten Halbzeit Tim Oelkers. Dann wurde es noch einmal eng für die Hausherren, die den wichtigen Sieg gerade so über die Zeit brachten.

Schiedsrichter: Felix Armhold (Ahlerstedt)

Tore: 1:0 Artur Geisler (8.), 2:0 Benjamin Heuer (16.), 3:0 Benjamin Heuer (20.), 3:1 Lennart Tobaben (44.), 3:2 Tim Oelkers (64.)