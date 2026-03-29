Wiepenkathen punktet beim Schlusslicht

Das Schlusslicht konnte den Vorteil nicht nutzen. Im Gegenteil, dem TSV Apensen II ging anscheinend eher die Luft aus, kassierte in der letzten halben Stunde drei Treffer. Defensivmann Marvin Kanter hatte die Gastgeber kurz vor der Halbzeit durch einen Abstauber in Führung gebracht. Apensen vergab einige gute Gelegenheiten. "Vorwerfen müssen wir uns unsere fehlende Effektivität", sagt Apensens Co-Trainer Mario Knebel. Yahya Oleik gelang zehn Minuten nach dem Wechsel der Ausgleich.

Wiepenkathen dreht Partie

Nach einem schönen Pass von Niklas Apitzsch in die Tiefe nutzte Mahsum Delik die Gelegenheit zum 1:2. Apensen versuchte jetzt alles, hatte wieder einige Möglichkeiten. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst sah Marvin Kanter Rot und die Gäste schraubten durch Ben-Mahir Damsi und Zeino Saroukhan das Ergebnis auf 1:4. "Das deutliche Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht unbedingt wider. Noch haben wir aber alle Möglichkeiten und werden alles geben, um die Klasse zu halten. Letzten Endes bleibt nur Mund abwischen und weitermachen", so Knebel. Der TSV Wiepenkathen II hat jetzt zehn Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang.