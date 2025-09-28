Wiepenkathen mit schlechtem zweiten Durchgang

Etliche verletzte oder kranke Spieler hatte TSV-Trainer Manfred Mansfeld zu beklagen. Dimitri Hofmann aus der HerrenÜ30-Mannschaft half zum ersten Mal seit März 2022 aus. Keeper Wojciech Drwecki war sogar zum ersten Mal dabei. "Das war eine zusammengewürfelte Mannschaft. Dafür machten wir das in der ersten Halbzeit sehr gut, ließen kaum eine Torchance zu. Wir waren gut organisiert. Der Elfmeter zum 0:1 war etwas blöd, aber auch davon ließen wir uns nicht schocken", sagte Mansfeld. Zeino Saroukhan antwortete mit einem direkt verwandelten Freistoß. Kurz darauf erneut Freistoß für die Hausherren, doch diesmal scheiterte Saroukhan an der Torlatte. "Wir wären verdient mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gegangen. Was dann passierte, kann niemand erklären. Wir brachen völlig ein, keine Zweikämpfe mehr, die an uns gingen, die Grundordnung fehlte plötzlich. Wie verwandelt kamen wir aus der Pause.

Das Ergebnis wird hart für die Gastgeber

Nach dem Doppelschlag durch Topcu in der 50. und 54. Minute war der Faden endgültig verloren. Auch eine Umstellung mit einigen Wechseln fruchtete nicht mehr. Im Gegenteil, die Gäste drehten noch einmal auf und stellten auf 1:6. Neben Ismail Topcu reihten sich noch Lennart Bösch und Niclas Storm in die Torschützenliste ein. Während der TSV mit jetzt 26 Gegentoren die schlechteste Defensive stellt, hat der FC Oste/Oldendorf II mit seinen 31 Treffern die beste Offensive.

Schiedsrichter: Marcus Hauschild - Tore: 0:1 Ismail Topcu (26. Foulelfmeter), 1:1 Zeino Saroukhan (30.), 1:2 Ismail Topcu (50.), 1:3 Ismail Topcu (54.), 1:4 Ismail Topcu (70. Foulelfmeter), 1:5 Lennart Bösch (72.), 1:6 Niclas Storm (82.)