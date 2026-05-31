Wiepenkathen in Großenwörden chancenlos 1. Kreisklasse: Raschke-Elf besiegt Abstiegskandidaten 4:0 von Michael Brunsch · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Oliver König hat in dieser Saison das Tore schießen für sich entdeckt. Gegen Wiepenkathen gelang sein 9. Treffer! – Foto: Bernd Kück

Mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg über den TSV Wiepenkathen II wahrte der TSV Großenwörden seine Chance auf Platz fünf der Tabelle. Die Gäste präsentierten sich äußerst harmlos und konnten mit dem Ergebnis noch zufrieden sein. Es war die fünfte Auswärtspleite in Folge bei 2:18 Toren.

In der 25. Minute vollendete Oliver König einen starken Pass von Matthias Stüven in den Strafraum zur 1:0-Führung. Noch vor der Halbzeit krönte Paul Müller seinen ersten Startelfeinsatz seit Oktober 2025 mit dem 2:0. "Lukas Schütt hatte einen Freistoß in den Strafraum geschossen. Der wurde von Malte Jarck quergeköpft und Paul nickte ein", freut sich Raschke. Ab Mitte der zweiten Halbzeit kam es für die Gäste noch schlimmer. Keeper Pascal Lobin faustete einen Freistoß direkt vor die Füße von Lennart Göhlich - 3:0. Schließlich staubte Arne Horeis noch zum 4:0 ab. Stephan Raschke überrascht von der Gästeleistung