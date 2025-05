Wiepenkathen hat kaum noch Hoffnungen - Stade ist vorzeitiger Meister

Der FC Cuxhaven war der Verein, der den Stadern die erste Saisonniederlage beibrachte. Jetzt gelang die Revanche in einer umkämpften Partie zweier gleichstarker Teams. David Vollmers avancierte in der Endphase zum umjubelten Siegtorschützen, als er nach einem Freistoß den Abpraller versenkte. Trainer Matthias Quadt war einverstanden mit der Auswärtsausbeute: „Der Gastgeber war kämpferisch stark, wir hatten aber das nötige Glück, um die Punkte mitzunehmen.“ Damit ist Stade nun auch vorzeitiger Meister.

In der Phase des Rückstands waren die TuSer ungeordnet, ansonsten bestimmten sie die Partie und waren klar dominant. Felix Schawaller vergab die beste Chance der Gäste und so wurde am Ende eine vermeidbare Niederlage perfekt. Spieler-Trainer Marcel Jacobi war natürlich enttäuscht: „Zumeist haben wir auf ein Tor gespielt, hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Aber: Die letzte Entschlossenheit fehlte und so war es ein ärgerlicher Nachmittag.“

Tor: 1:0 (35.) S. Bedürftig.