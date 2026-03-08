Wiepenkathen geht am Stock und sieht sich nicht mehr als Titelkandidat

Die VSV reaktivierten ihren ehemaligen Bezirksliga-Knipser Jan-Hendrik Scheppeit, trotzdem erfüllte Bützfleth die Favoritenrolle mühelos. Süleyman Yaman traf dreifach, sodass Bützfleth oben dran bleibt, Hedendorf hat weiterhin ein kleines Polster nach unten. Tore: 1:0 (4.) S. Yaman, 1:1 (11.) Jaidi, 2:1 (15.) Henn, 3:1 (37.) und 4:1 (75.) beide S. Yaman. Spieltext Bützfleth - Hedendorf/N. II

Die SG Lühe feiert innerhalb von nur drei Tagen den zweiten Sieg und bleibt ein fester Bestandteil des oberen Tabellendrittels. Mit einem Dreierpack war Tom-Lennart Junge der Mann des Nachmittags aus Altländer Sicht. Hammah bewies sich zwar als konkurrenzfähig, bleibt aber dennoch abgeschlagener Kreisliga-Letzter. Tore: 0:1 (4.) Neufang, 0:2 (22.), 0:3 (31.) und 0:4 (38.) alle Junge, 1:4 (70.) Jafari.

Durch die Niederlage ist Wiepenkathen auf den dritten Platz abgerutscht. Stade II und Mu/Ku sind nun die Gejagten. Bützfleth und Lühe können und wollen zudem im Aufstiegskampf noch mitmischen.

Die Wiepenkathener Auswechselbank glich in Immenbeck einem Trauerspiel. Zwei Ersatzspieler saßen da. Schon in der 34. Minute musste Trainer Nils Zielesniak dann auch noch verletzungsbedingt den ersten Wechsel vornehmen. „Von großer Personalnot zu sprechen, ist noch harmlos ausgedrückt“, sagt Zielesniak.

Der eigentliche Titelkandidat sei „blank“, was den Kader betrifft. „Das wird uns noch wochenlang beschäftigen“, sagt Zielesniak, weil Rückkehrer nach Verletzungen oder Krankheiten halt nicht gleich wieder bei 100 Prozent sind. Tom Martens beispielsweise spielte in Immenbeck, nachdem er aufgrund einer Weisheistzahn-OP zwei Wochen gefehlt hatte.

Kein Anspruch mehr, im Titelkampf mitzumischen

Angesprochen auf den sich zuspitzenden und spannenden Titelkampf reagiert der sonst kämpferische Zielesniak ein wenig resignierend. „In unserer Situation ist es nicht realistisch, im Titelrennen noch mitzumischen“, so der Trainer, „wir können nicht den Anspruch haben, ganz vorne zu stehen.“

Sollten die Wiepenkathner nach ihrer Personalnot noch in Schlagdistanz sein, wären sie froh, so Zielesniak. Große Hoffnungen will er sich da aber nicht machen. Das hört man zwischen den Zeilen heraus.

In Immenbeck begegneten sich die beiden Bezirksliga-Absteiger in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Das Spiel war kein Leckerbissen, vieles spielte sich vornehmlich zwischen den beiden Strafräumen ab.

Der Gastgeber hatte zunächst aber ein klares Chancenplus. Otis Mürmann traf sehenswert aus der Distanz zum 1:0 (17.). Wiepenkathen ließ dann zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich liegen.

Nach dem Seitenwechsel wollte Wiepenkathen das Spiel mit Druck und Macht drehen. Das gefiel Zielesniak. „Wir waren da galliger am Ball.“ Manuel Detje gelang dann auch der schnelle Ausgleich nach einem Freistoß.

Ein Lattenkracher aus der Distanz brachte dann Immenbeck zurück ins Spiel. Der Gastgeber war fortan druckvoller und aggressiver. Timo Weseloh profitierte beim 2:1 von einem verstolperten Ball an der Strafraumgrenze. Bei Standards waren die Wiepenkathener in der Defensive oft am Schwimmen. Timo Dietrich traf folgerichtig nach einer Ecke zum 3:1. Immenbeck hätte auch höher gewinnen können.

„Wir hätten es trotz unserer Situation besser machen können“, sagte Zielesniak. „Wir hatten nur wenige gute Momente.“ Zudem brach der Rumpfkader konditionell ein. Der TSV Wiepenkathen muss eine schwierige Phase überstehen - und den eigentlich angepeilten Wiederaufstieg wohl begraben.

Tore: 1:0 (17.) Mürmann, 1:1 (48.) Detje, 2:1 (61.) Weseloh, 3:1 65.) Dietrich.