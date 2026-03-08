 2026-03-05T07:49:35.839Z

Spielbericht

Wiepenkathen geht am Stock und sieht sich nicht mehr als Titelkandidat

Kreisliga Stade im Überblick

von FuPa Lüneburg · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser
Timo Weseloh profitierte beim 2:1 von einem verstolperten Ball eines Wiepenkatheners. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)
Timo Weseloh profitierte beim 2:1 von einem verstolperten Ball eines Wiepenkatheners. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Das Titelrennen spitzt sich in der Kreisliga zu. Die Favoriten punkteten. Nur Wiepenkathen patzte. Das hat Gründe. Der TSV sieht sich selbst nicht als Aufstiegskandidaten.

Gestern, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
4
5
Abpfiff
Eine gute Anfangsphase und eine dominante Schlussphase half A/O nicht zu wichtigen Zählern im Kampf um den Klassenerhalt. „Die Mentalität zum Schluss war top, wir haben Mu/Ku an die Wand gespielt“, sagt Trainer Tom Luka Stelling. „Leider haben wir die Kugel nicht oft genug über die Linie bekommen.“ Tore: 1:0 (2.) Haas, 1:1 (31.) F. Marzog, 1:2 (26.) Gerken, 1:3 (40.) N. Marzog, 1:4 (57.) Holst, 1:5 (60.) Müller, 2:5 (63.) Nikutowski, 3:5 (81.) und 4:5 (90.+1) beide Haas.

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
2
3
Abpfiff
MTV-Keeper Calvin Plath hielt einen Strafstoß und damit Himmelpforten im Spiel, das nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag von Christoph Löh zurückschlug. Trotz der Niederlage sah Trainer Sandro Vollmers eine „gute Reaktion auf das Debakel von letzter Woche“ und „eines der guten Spiele meiner Mannschaft.“ Stade hingegen übernimmt aufgrund des Ausrutschers von Wiepenkathen den Platz an der Tabellenspitze. Tore: 0:1 (14.) Junge, 0:2 (34.) Hartmann, 1:2 (54.) und 2:2 (55.) beide Löh, 2:3 (70.) Hartmann.

Fr., 13.03.2026, 20:15 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
20:15

Heute, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
4
1
Abpfiff
Die VSV reaktivierten ihren ehemaligen Bezirksliga-Knipser Jan-Hendrik Scheppeit, trotzdem erfüllte Bützfleth die Favoritenrolle mühelos. Süleyman Yaman traf dreifach, sodass Bützfleth oben dran bleibt, Hedendorf hat weiterhin ein kleines Polster nach unten. Tore: 1:0 (4.) S. Yaman, 1:1 (11.) Jaidi, 2:1 (15.) Henn, 3:1 (37.) und 4:1 (75.) beide S. Yaman. Spieltext Bützfleth - Hedendorf/N. II

Heute, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
1
4
Abpfiff
Die SG Lühe feiert innerhalb von nur drei Tagen den zweiten Sieg und bleibt ein fester Bestandteil des oberen Tabellendrittels. Mit einem Dreierpack war Tom-Lennart Junge der Mann des Nachmittags aus Altländer Sicht. Hammah bewies sich zwar als konkurrenzfähig, bleibt aber dennoch abgeschlagener Kreisliga-Letzter. Tore: 0:1 (4.) Neufang, 0:2 (22.), 0:3 (31.) und 0:4 (38.) alle Junge, 1:4 (70.) Jafari.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
3
1
Abpfiff

Durch die Niederlage ist Wiepenkathen auf den dritten Platz abgerutscht. Stade II und Mu/Ku sind nun die Gejagten. Bützfleth und Lühe können und wollen zudem im Aufstiegskampf noch mitmischen.

Die Wiepenkathener Auswechselbank glich in Immenbeck einem Trauerspiel. Zwei Ersatzspieler saßen da. Schon in der 34. Minute musste Trainer Nils Zielesniak dann auch noch verletzungsbedingt den ersten Wechsel vornehmen. „Von großer Personalnot zu sprechen, ist noch harmlos ausgedrückt“, sagt Zielesniak.

Der eigentliche Titelkandidat sei „blank“, was den Kader betrifft. „Das wird uns noch wochenlang beschäftigen“, sagt Zielesniak, weil Rückkehrer nach Verletzungen oder Krankheiten halt nicht gleich wieder bei 100 Prozent sind. Tom Martens beispielsweise spielte in Immenbeck, nachdem er aufgrund einer Weisheistzahn-OP zwei Wochen gefehlt hatte.

Kein Anspruch mehr, im Titelkampf mitzumischen

Angesprochen auf den sich zuspitzenden und spannenden Titelkampf reagiert der sonst kämpferische Zielesniak ein wenig resignierend. „In unserer Situation ist es nicht realistisch, im Titelrennen noch mitzumischen“, so der Trainer, „wir können nicht den Anspruch haben, ganz vorne zu stehen.“

Sollten die Wiepenkathner nach ihrer Personalnot noch in Schlagdistanz sein, wären sie froh, so Zielesniak. Große Hoffnungen will er sich da aber nicht machen. Das hört man zwischen den Zeilen heraus.

In Immenbeck begegneten sich die beiden Bezirksliga-Absteiger in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Das Spiel war kein Leckerbissen, vieles spielte sich vornehmlich zwischen den beiden Strafräumen ab.

Der Gastgeber hatte zunächst aber ein klares Chancenplus. Otis Mürmann traf sehenswert aus der Distanz zum 1:0 (17.). Wiepenkathen ließ dann zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich liegen.

Nach dem Seitenwechsel wollte Wiepenkathen das Spiel mit Druck und Macht drehen. Das gefiel Zielesniak. „Wir waren da galliger am Ball.“ Manuel Detje gelang dann auch der schnelle Ausgleich nach einem Freistoß.

Ein Lattenkracher aus der Distanz brachte dann Immenbeck zurück ins Spiel. Der Gastgeber war fortan druckvoller und aggressiver. Timo Weseloh profitierte beim 2:1 von einem verstolperten Ball an der Strafraumgrenze. Bei Standards waren die Wiepenkathener in der Defensive oft am Schwimmen. Timo Dietrich traf folgerichtig nach einer Ecke zum 3:1. Immenbeck hätte auch höher gewinnen können.

„Wir hätten es trotz unserer Situation besser machen können“, sagte Zielesniak. „Wir hatten nur wenige gute Momente.“ Zudem brach der Rumpfkader konditionell ein. Der TSV Wiepenkathen muss eine schwierige Phase überstehen - und den eigentlich angepeilten Wiederaufstieg wohl begraben.

Tore: 1:0 (17.) Mürmann, 1:1 (48.) Detje, 2:1 (61.) Weseloh, 3:1 65.) Dietrich.

Heute, 15:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
3
1
Abpfiff
Nach der Führung schöpfte Wischhafen kurz Hoffnung, ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen zu können. Letztlich drehte der SSV Hagen das Geschehen jedoch und klettert auf den achten Platz. Wischhafen ist als Vorletzter nur noch mit einer schnell eintretenden Siegesserie zu retten. Tore: 0:1 (8.) Schütt, 1:1 (29.) Ruiz Cortes, 2:1 (36.) Peintak, 3:1 (48.) Offermann. Spieltext SSV Hagen - Wischh./Dorn