Wiepenkathen freut sich über ersten Sieg

Es folgt ein Spielbericht von Immenbecks Trainer Marvin König:

"Bei sommerlich heißen Temperaturen auf staubtrockenem Geläuf erwischten wir den besseren Start. Früh setzten wir Akzente und ein Kopfball von Wiepenkathen fand über Umwege den Weg zu Leon Sobbe, der eiskalt zur 0:1-Führung vollendete. Die Anfangsphase gehörte klar uns.

Nach etwa 25 Minuten kam Wiepenkathen jedoch besser in die Partie. Ein Missverständnis in unserer Defensive („nimm du ihn, ich hab ihn sicher“) brachte den Gegner ins Spiel. Cihan Yildirim, der heute im Tor aushalf, konnte nur noch mit einem taktischen Foul eingreifen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tim Hinrichs souverän zum Ausgleich. Mit dem 1:1 verloren wir etwas den Faden, hatten aber dennoch vor der Pause zwei glasklare Chancen. Auch Wiepenkathen kam noch einmal gefährlich vors Tor, doch es blieb beim Unentschieden zur Halbzeit.

Abwehrfehler wird bestraft



In der zweiten Hälfte machten sich die hohen Temperaturen deutlich bemerkbar. Beide Teams mussten an ihre Grenzen gehen. Wiepenkathen blieb seiner Linie mit langen Bällen treu. Ein weiterer Abwehrfehler auf unserer Seite wurde bestraft: Diesmal konnte der Gastgeber den Ball zwar nicht zwingend, aber immerhin erfolgreich im Tor unterbringen zum 2:1 durch Martin Dongdong Moses. Wir stemmten uns noch einmal mit allem, was ging gegen die Niederlage. Ein Aluminiumtreffer und mehrere Großchancen hielten die Hoffnung lange am Leben. Doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen.

Fazit:

Wir haben nun das zweite Ligaspiel unnötig verloren. Positiv bleibt, dass wir auch heute wieder ein ebenbürtiger Gegner waren. Der Knoten wird platzen, davon sind wir überzeugt. Wir müssen dem Ganzen die Zeit geben, die es braucht, damit Automatismen greifen. Glückwunsch an Wiepenkathen“, sagte Immenbecks Coach Marvin König zum Spiel.





Schiedsrichter: Marcus Hauschild - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Leon Sobbe (3.), 1:1 Tim Hinrichs (20. Foulelfmeter), 2:1 Martin Dongdong Moses (69.)