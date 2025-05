Wiepenkathen findet keine Mittel

Kurz vor dem Anpfiff musste Wiepenkathens Marcus Lasonczyk aufgrund einer Verletzung passen. "Damit hatten wir dann keinen richtigen Stürmer mehr im Aufgebot. Chancen waren daher Mangelware", meinte TSV-Trainer Jannick Trispel. Bei viel Mittelfeldgeplänkel versuchten es die Gastgeber in der ersten Halbzeit zu häufig mit langen Bällen und das bei leichtem Gegenwind. Die Trispel-Elf hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, kam aber kaum gefährlich vor das FC-Tor.

Unglücklicher Elfmeter

Nach gut einer halben Stunde behinderten sich zwei Wiepenkathener im Angriff gegenseitig, Oste/Oldendorf konterte. TSV-Abwehrspieler Bassam Alissah wollte im Strafraum klären, schoss sich dabei aber selber an die Hand. "Ein sehr unglücklicher Elfer, passte aber zu unserem Spiel", so Trispel. Kurz nach der Pause legten die Gäste nach. Bei einer Ecke sahen sowohl der Keeper, als auch die Innenverteidiger nicht gut aus, Nils tom Have machte das 0:2. "Fünf Minuten später dann ein Konter und das Spiel war gelaufen. Es scheint ein wenig die Luft raus zu sein. Wir warfen zwar weiter alles rein, waren aber wenig zwingend", sagte der TSV-Coach. Niclas Storm hatte das 0:3 erzielt. Verdienter Auswärtssieg des FC Oste/Oldendorf II und ein Sonderlob für den Schiedsrichter: "Der machte klare Ansagen, eine gute Leistung."

Schiedsrichter: Tom Itjen - Tore: 0:1 Mathis Wilhelmi (30. Handelfmeter), 0:2 Nils tom Have (54.), 0:3 Niclas Storm (59.)