Wiepenkathen erwischt Traumstart - Immenbeck macht es unkonventionell von Tageblatt · Gestern, 15:15 Uhr · 0 Leser

Wiepenkathen erwischte in Hedendorf einen Traumstart und steht im Finale des Kreispokals. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

Als das Halbfinale im Oktober 2025 feststand, war der TSV Wiepenkathen sicherlich der klare Favorit. Weil der Kreisliga-Zweite zuletzt aber über Personalprobleme klagte und die VSV eine namhafte Mannschaft auf den Platz schickte, drohte der Pokaltraum ins Wanken zu geraten. Stattdessen erwischten die Gäste eine nahezu perfekte Anfangsphase, in der der TSV fünf seiner ersten sechs Schüsse im gegnerischen Kasten unterbrachte.

„Hedendorf hat kein Zugriff auf unser Spiel bekommen“, lobt Trainer Nils Zielesniak. „Wir haben sie in den ersten 20 Minuten komplett überrollt.“ Jannik Spreckels erzielte vier Tore und musste noch vor der Pause ausgewechselt werden. Foto: FuPa

Jannik Spreckels schnürte in nur vier Minuten einen lupenreinen Hattrick, insgesamt waren die Fronten an der Feldstraße daher schon früh geklärt. Die Hedendorfer hatten bei ihren eigenen guten Gelegenheiten Pech, als Dennis Maschmann nur das Aluminium traf. „Wir genießen das heute, wissen aber auch, dass das kein Dauerzustand ist“, ordnet Zielesniak ein. „An einem guten Tag von uns und einem gebrauchten des Gegners ist so eine Leistung möglich – jetzt wollen wir wieder Konstanz reinbekommen und die PS in der Liga wieder regelmäßig auf die Straße bekommen.“ Tore: 0:1 (10.), 0:2 (13.) und 0:3 (14.) alle Spreckels, 0:4 (18.) Ciftci, 0:5 (23.) Spreckels, 1:5 (31.) Scheppeit, 1:6 (45.+1) Steffen, 2:6 (48.) Barke, 2:7 (69.) Duwe, 2:8 (90.) Müller-Stosch.



„Man munkelt“, scherzt Eintracht-Trainer Dirk Ahlfeld, „dass wir in dieser Woche Einwürfe trainiert haben.“ Tatsächlich stellte sich der Favorit auf die Bedingungen auf dem engen Kunstrasenplatz ein und fand darüber den Schlüssel zum Pokalfinale. Immenbeck verteidigte die Bemühungen der klassentieferen Kehdinger, Tabellenführer der Kreisklasse, aufmerksam weg und erzielte drei seiner vier Treffer aus den angesprochenen Einwürfen. „Wir haben die Favoritenrolle sehr gut angenommen“, lobt Ahlfeld. „Wir freuen uns tierisch, dass wir das Pokalfinale am 20. Juni miterleben dürfen.“ Tore: 0:1 (21.) Szlama, 0:2 (30.) und 0:3 (35.) beide Aydin, 0:4 (60.) Käske.

Bezirksliga Lüneburg 4