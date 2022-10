Wiepenkathen dreht im zweiten Durchgang auf 1. Kreisklasse: TSV gewinnt nach 0:2 gegen Drochtersen/Assel 3:2

Im ersten Durchgang lief es für die Duchow-Elf nicht gut. „Vom Kopf her war das bei einigen Spielern nicht in Ordnung. Dennoch hätten wir nicht zurückliegen brauchen. Das 0:2 entsprach nicht dem Spielverlauf. Drochtersen/Assel nutzte die beiden Möglichkeiten, die sie hatten“, meinte Trainer Duchow. Beim 0:1 ließ die TSV-Defensive die Gäste über die rechte Abwehrseite durchspielen, letztlich stand Florian Marx in der Mitte frei und vollendete. Dem 0:2 ging ein unglückliches Handspiel von Tom Fiege im eigenen Strafraum voraus, Finn Fahrenkrug verwandelte zum 0:2. „Wir stellten um auf Dreierkette und brachten mit Marco Kappelmann einen weiteren Offensivspieler“, so der Coach. Es dauerte dann nur bis zur 53. Minute, dass der Anschlusstreffer fiel. Ein verlängerter Einwurf landete bei Tim Hinrichs, der zum 1:2 traf. Einige Möglichkeiten ließ der TSV in der Folge liegen. Elf Minuten vor dem Ende dann aber doch der Ausgleich. Marcus Lasonczyk brachte den Ball ins Zentrum, wo erneut Tim Hinrichs zur Stelle war. Drochtersen/Assel fuhr dann sogar noch mit leeren Händen nach Hause. Diesmal leistete Tim Hinrichs die Vorarbeit, Marcus Lasonczyk vollendete zum 3:2-Siegtreffer. „Am Ende war ich dann zufrieden. Unsere Leistung im zweiten Durchgang war gut, Einstellung und Einsatz stimmten“, sagte Roland Duchow. Marcus Lasonczyk schloss mit seinem 11. Treffer in der Torschützenliste zum Duo Niklas Albers und Maximilian Haase auf. Für den TSV geht es mit dem Topspiel in Estebrügge weiter, auf Drochtersen/Assel wartet das Derby gegen Wischhafen/Dornbusch.

Schiedsrichter: Christopher Blank - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Florian Marx (18.), 0:2 Finn Fahrenkrug (30. Handelfmeter), 1:2 Tim Hinrichs (53.), 2:2 Tim Hinrichs (79.), 3:2 Marcus Lasonczyk (86.)