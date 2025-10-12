Wiepenkathen dreht dank Keeper das Abstiegsduell

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Zwei Halbchancen wurden zunächst vergeben. Dann bediente Pascal Radke Jasper Müller-Stosch, der zum 1:0 einköpfte. Das 2:0 verpasste Artur Geisler, als er allein auf Gästetorwart Tom Duncker zulief und vorbeischoss. "Aus dem Nichts kam A/O dann durch Simon Laß zum Ausgleich. Danach wurden sie aber stärker und hatten Chancen. Die Partie war jetzt offener", sagte TSV-Coach Manfred Mansfeld. Direkt nach Wiederbeginn ging A/O durch Lasse Butschkadoff in Führung. "Das Spiel ging jetzt hin und her, zweimal rettete Pascal Lobin ganz stark in letzter Not, hielt uns so im Spiel", gab Mansfeld zu. Nach einem Foul an Benjamin Heuer entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Oldie Ramazan Delik verwandelte zum 2:2.

Wiepenkathen dreht die Partie komplett

Fortan wurde die Gegenwehr der Gäste weniger und so kam der TSV Wiepenkathen II immer besser auf und schoss letztlich den Sieg heraus. Zunächst bediente Ramazan Delik Zeino Saroukhan, dem das 3:2 gelang. "Eine starke Vorarbeit unserer Aushilfe der Herren Ü30-Mannschaft", so der Wiepenkathener Trainer. Kurz vor dem Ende schloss Alessio Shain Marrero im zweiten Versuch mit dem 4:2 ab. Drei wichtige Zähler für die Gastgeber, die den Abstand zu den Abstiegsrängen auf fünf Punkte vergrößerten. "Es war ein sehr faires Spiel, in dem alle Akteure gut miteinander umgingen", lobte Mansfeld. A/O IV bleibt auf einem Abstiegsrang.

Schiedsrichter: Jente Pär Sick - Tore: 1:0 Jasper Müller-Stosch (12.), 1:1 Simon Laß (32.), 1:2 Lasse Butschkadoff (47.), 2:2 Ramazan Delik (57. Foulelfmeter), 3:2 Zeino Saroukhan (78.), 4:2 Alessio Shain Marrero (85.)