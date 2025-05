Wiepenkathen braucht für den Klassenerhalt ein Fußball-Wunder

Wiepenkathen steht in der Fußball-Bezirksliga vor dem Abstieg. Die Rettung wäre ein Wunder. Nach dem 0:3 in Hammah zollt der Gegner Respekt und gibt ein Trostbier aus.

Um 19.11 Uhr köpft Lennart Struck für Hammah das 1:0 und den TSV Wiepenkathen so gut wie in die Kreisliga. Die TSV-Spieler streiten noch mit dem Schiedsrichter, sagen, rufen, schreien mit Nachdruck, dass der Ball nicht hinter der Linie gewesen sei. In keiner Szene der ersten Halbzeit präsentiert sich Wiepenkathen ähnlich aggressiv. So, als glaube die Mannschaft nicht wirklich an die Chance.

Es ist kurz nach halb acht. Die Mannschaften stehen nach der Pause gerade mal fünf Minuten auf dem Feld, da erhöht Maxim Wieczorek für Hammah auf 2:0. Als Torwart Florian Obst den Ball aus dem Netz holt, ruft ein TSV-Anhänger von außen vernehmlich: „Wiepenkathen, immer weiter, weiter! Dran glauben!“ Ein paar Zuschauer gehen nach Hause, um das DFB-Pokalfinale auf dem Sofa zu verfolgen.

Das 3:0 schießt Matthias Meyer gerade in einer Phase, in der sich Wiepenkathen endlich in jeden Zweikampf wirft und Zähne zeigt. Der TSV kommt zu Chancen. Dass Nico Bardenhagen einen Handelfmeter verschießt, passt zur Saison des TSV, die am 31. Mai, am letzten Spieltag, sehr wahrscheinlich mit dem Wiederabstieg in die Kreisliga enden wird.

Im Wiepenkathener Kader stehen 13 Spieler. Co-Trainer Patrick Matthes und Nils Zielesniak müssten im Notfalll sogar selbst eingreifen. Die Liste der Verletzten und Verhinderten ist lang in Wiepenkathen.

Hammah ist der Ort des Triumphes

An diesem Samstagabend ist Hammah kein gutes Pflaster für den TSV. Dabei stieg Wiepenkathen genau hier vor einem Jahr in die Bezirksliga auf. „Hier hatten wir den Moment des Triumphes“, sagt Nils Zielesniak. Diesmal gibt es drei Gegentore und nach Abpfiff ein paar Trostbiere von Hammahs Fußball-Obmann Heiko Reinboth. „Ich sehe Wiepenkathen in der nächsten Saison schon die Kreisliga in Grund und Boden schießen“, sagt Reinboth.

Hammah begegnet dem Gegner mit Respekt. Die Gewinner jubeln nicht überschwänglich und verzichten an diesem Abend auf die sonst obligatorischen „Derbysieger, Derbysieger“-Rufe. Außerdem wollte sich der MTV Hammah nichts nachsagen lassen und keine Geschenke verteilen. Dass die Hammaher allerdings in der nächsten Saison lieber nach Wiepenkathen gefahren wären als nach Stotel, wird ebenso deutlich.

Die Gründe für die Wiepenkathener Talfahrt

Der TSV Wiepenkathen steht aber nicht auf dem drittletzten Tabellenplatz der Bezirksliga, weil er in Hammah verloren hat. Wiepenkathen spielte ein paar gute Wochen im April und kletterte in der Tabelle hoch Richtung Mittelfeld. Auf die Bretter ging der TSV, als er beim FC Cuxhaven eine 2:0-Führung verspielte und verlor. Der Knockout kam beim TSV Geversdorf vor zwei Wochen. Wiepenkathen führte erneut 2:0 und gab die Punkte in den letzten sechs Spielminuten noch aus der Hand.

Dass trotz der neuerlichen Niederlage eine Minimalchance bleibt, hat Wiepenkathen dem VfL Güldenstern Stade zu verdanken, der am Sonntag den TSV Geversdorf mit 3:1 geschlagen hat. Bei einem Wiepenkathener Sieg am letzten Spieltag gegen Stinstedt und einer Geversdorfer Niederlage gegen den FC Mulsum/Kutenholz würden Wiepenkathen und Geversdorf die Plätze tauschen. Allein das würde aber nicht reichen.

Auch Landesligist RW Cuxhaven müsste eine Liga höher über dem Strich bleiben. Bei einem RW-Abstieg erwischt es auch Wiepenkathen. Wirklich setzen will Nils Zielesniak darauf nicht. Das frustriere nur.

