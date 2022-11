Wiepenkathen bleibt torhungrig Kreisliga Stade im Überblick

Deinste stolpert in Bliedersdorf, wo Trainer Rainer Rambow frühzeitig für ein weiteres Jahr verlängert hat. Harsefeld II baut die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Stade damit aus. Die derzeit torhungrigen Wiepenkathener sind nicht auszubremsen.

Die Gastgeber zeigten sich in der ersten Hälfte als Mannschaft mit Zweikampfstärke, störten früh die Kreise des Gegners, der zwar mehr vom Spiel hatte, sich aber schwer tat. Die Führung zur Pause war zwar verdient, aber schmeichelhaft. Das änderte sich mit der Einwechslung von Sascha Kappelmann. Gleich mit dem ersten Ballkontakt markierte er das 1:3. Damit war der Knoten geplatzt und die Treffer fielen nahezu im Minutentakt. Wiepenkathen brillierte nun mit schönen Ballstafetten und siegte auch in der Höhe verdient. "Nach dem Wechsel ist uns die Luft ausgegangen, zudem fehlte oft der letzte Pass, um noch einmal Druck machen zu können. Das unterscheidet uns eben von echten Spitzenmannschaften", resümierte TuS-Trainer Heinrich Detje. TSV-Coach Nils Zielesniak sah sein Team mit dem Sieg im Soll: "Jetzt sind wir langsam da, wo wir in der Tabelle hinwollen." Tore: 0:1 (41.) Hinrichs, 0:2 (43.) Mencke, 1:2 (46.) Duman, 1:3 (57.); 1:4 (63.) Kappelmann, 1:5 (64.); 1:6 (80.) Hinrichs, 1:7 (90.) König.

"In der zweiten Halbzeit haben wir trotz des 1:3-Rückstands Moral bewiesen und sind zurückgekommen", sagte SG-Coach Andreas Husmann: "Am Ende hatten wir das Glück des Tüchtigen." Und das fehlte Hagen. "An die Top-Leistung der ersten Hälfte konnten wir nach dem Wechsel nicht anknüpfen", lautete das Fazit von SSV-Co-Trainer Malte Börger. Tore: 0:1 (6.) Kasche, 0:2 (16.) Schulz, 1:2 (24.) Matthies, 1:3 (30., ET) Niedrich, 2:3 (66.) Heibing, 3:3 (78.) Mathiszick, 4:3 (83.) Oetjen.