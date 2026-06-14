Wiepenkathen ärgert den Meister 1. Kreisklasse: Fabian Lang und Ali Hallal werden die Trainer - Salah Fakhro trifft zum Ausgleich von Michael Brunsch · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Fabian Lang übernimmt den TSV Wiepenkathen II. – Foto: Michael Brunsch

Der Meister der 1. Kreisklasse geht mit einer Serie von neun Spielen ohne Niederlage in die Sommerpause. In Wiepenkathen gab es ein für beide Seiten verdientes Unentschieden.

Wiepenkathens Trainer Manfred Mansfeld saß bereits nicht mehr auf der Wiepenkathener Bank, Fabian Lang und Ali Hallal übernahmen und werden das Team auch in der kommenden Spielzeit trainieren. Die Gäste erwischten den besseren Start. Schon nach sieben Minuten gelang Aaron Warkehr das 0:1. Oliver Marchel hatte aufgelegt. "Die Partie war dann aber ausgeglichen. Wir wollten unbedingt das letzte Spiel nicht verlieren, zeigten eines unserer besten Saisonspiele", sagt Fabian Lang. Beiden Mannschaften stand nicht mehr der komplette Kader zur Verfügung, dennoch präsentierten sie sich noch einmal ganz ordentlich. "Ein großes Dankeschön vor allem an unseren Ü40-Spieler Guido Höppner, der uns einige Male in dieser Saison unterstützt hat", so Lang. Neuer Spieler trifft