Wiepenkathen ärgert den Meister

Der Meister der 1. Kreisklasse geht mit einer Serie von neun Spielen ohne Niederlage in die Sommerpause. In Wiepenkathen gab es ein für beide Seiten verdientes Unentschieden.
Wiepenkathens Trainer Manfred Mansfeld saß bereits nicht mehr auf der Wiepenkathener Bank, Fabian Lang und Ali Hallal übernahmen und werden das Team auch in der kommenden Spielzeit trainieren. Die Gäste erwischten den besseren Start. Schon nach sieben Minuten gelang Aaron Warkehr das 0:1. Oliver Marchel hatte aufgelegt. "Die Partie war dann aber ausgeglichen. Wir wollten unbedingt das letzte Spiel nicht verlieren, zeigten eines unserer besten Saisonspiele", sagt Fabian Lang. Beiden Mannschaften stand nicht mehr der komplette Kader zur Verfügung, dennoch präsentierten sie sich noch einmal ganz ordentlich. "Ein großes Dankeschön vor allem an unseren Ü40-Spieler Guido Höppner, der uns einige Male in dieser Saison unterstützt hat", so Lang.
Neuer Spieler trifft
Nach dem Wechsel hatten beide Mannschaften einige Gelegenheiten. Dem eingewechselten Salah Fakhro gelang kurz vor dem Ende der verdiente Ausgleich. Der 20-Jährige hatte seinen ersten Einsatz für den TSV Wiepenkathen. "Das freut mich besonders für Salah", meint ein zufriedener neuer TSV-Trainer. Fakhro übernimmt in der kommenden Runde die Aufgaben des Betreuers. Nach nur einer Saison kehrt der SV Agathenburg/Dollern der 1. Kreisklasse wieder den Rücken, in der Hoffnung, dass es nicht erneut nach nur einer Saison wieder runtergeht. Die Mannschaft von Carsten Junge und Adolf Ebeling ist älter und reifer geworden. Einiges deutet auf einen längeren Aufenthalt in der Kreisliga hin.
Schiedsrichter: Stefan Moche - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Aaron Warkehr (7.), 1:1 Salah Fakhro (87.).