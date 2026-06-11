Wiensendangen gewinnt Nachholspiel gegen Veltheim 2. Liga, Gruppe 2: 23. Runde von Yannick van Buul · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser

Wiesendangen gewinnt auswärts gegen Veltheim mit 3:1 und sichert sich so wichtige Punkte im Strichkampf. – Foto: Ramon Fritschi

Drei Tage nach dem verpassten Aufstieg im Spitzenspiel gegen Stäfa verliert der SC Veltheim auch die Nachtragspartie der 23. Runde gegen Wiesendangen.

Die Resultate im Schnelldurchlauf SC Veltheim 1:3 FC Wiesendangen FC Küsnacht 3:3 FC Herrliberg

FC Wald 6:4 FC Beringen FC Embrach 0:0 FC Gossau

FC Greifsee 4:3 FC Bassersdorf FC Phönix Seen 0:2 FC Brüttisellen-Dietlikon FC Glattbrugg 0:6 FC Stäfa SC Veltheim - FC Wiesendangen Nach verlorenem Spitzenspiel gegen Stäfa und dem damit einhergehenden verpassten Aufstieg, empfing der SC Veltheim den FC Wiesendangen zu einem Winterthurer Regional-Derby und zum Nachholspiel der 23. Runde. Die Gäste befinden sich mitten im Abstiegskampf und waren auf dem Flüeli, wo Veltheim seit über zweienhalb Jahren in der Liga kein Spiel verloren hatte, dringend auf Punkte angewiesen. Schon früh lenkten die Gäste das Geschehen in ihre Richtung. In der ersten Spielminute sorgte Dany Huber für die 1:0-Führung des FCW. In der Folge blieb Wiesendangen aufsässig, mutig und belohnte sich mit dem 2:0 in der 27. Minute, erzielt durch Tobias Meli. Von Veltheim kam nicht viel, lediglich ein Abschluss zischte nur knapp am Pfosten vorbei. Nach der Pause konnten sich die Hausherren etwas fangen und zehn Minuten nach Wiederanpfiff durch Marco Barreira Assuncao zum 1:2-Anschlusstreffer kommen. Eine stärkere Reaktion der Gastgeber liess jedoch auf sich warten, und so kam es, dass Sharon Schäffeler in der 67. Minute für Wiesendangen das 3:1, und gleichzeitig das spätere Endresultat erzielte. Somit verliert ein müdes Veltheim zum ersten Mal seit November 2023 zu Hause in der Liga, während sich Wiesendangen um wichtige, und gegen eine Spitzenmannschaft kaum einkalkulierte, Punkte im Kampf um den Klassenerhalt freuen kann. FC Küsnacht - FC Herrliberg Der FC Herrliberg ging als haushoher Favorit ins Seederby gegen Küsnacht. Für die Gelb-Schwarzen war ein Sieg Pflicht, wollte man den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren. Umso erstaunlicher war der Auftritt der Gäste in der ersten Halbzeit. Vor vielen Zuschauenden auf der Heslibach-Tribüne ging Küsnacht früh in Führung. Über die linke Seite spielte sich der FCK durch, im Rückraum preschte Frei heran und traf in der 7. Minute zum 1:0. Nur drei Minuten später kam es nach einem Küsnachter Eckball zu einem Gewühl im Strafraum – der Ball kullerte an Torwart Lichtin vorbei zum 2:0 für die Hausherren. Für den stark abstiegsgefährdeten FCK kam es nach etwas mehr als einer halben Stunde noch besser. Mit einem traumhaften Kopfball ins Lattenkreuz erhöhte Spiniello auf 3:0. Mit diesem Resultat ging es in die Pause.

– Foto: Phillip Esposito

Für die zweite Halbzeit hatte sich der FCH einiges vorgenommen. Nach einem ungenügend geklärten Eckball in der 49. Minute dribbelte sich Vizner auf der linken Seite gegen vier Küsnachter durch und chippte den Ball über Torwart Sokolovic. Cavalieri musste nur noch per Kopf ins verwaiste Tor einschieben. In der 56. Minute gelang Herrliberg der Anschlusstreffer: Erneut nach einem Eckball traf Gaube per Kopf. Küsnacht musste sich ärgern, hatte man doch aus dem Spiel heraus wenig zugelassen und gut verteidigt. Das Seederby wurde endgültig zum Drama, als FCK-Goalie Sokolovic Farah in der 59. Minute im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gaube zum Ausgleich. In der Folge verteidigte Küsnacht solidarisch, während Sokolovic mehrfach glänzend parierte. So endete ein dramatisches Seederby mit einem Unentschieden. Für Küsnacht ein ehrenvoller Punktgewinn, aber wohl zu wenig im Kampf gegen den Abstieg. Für Herrliberg schwinden wohl die Aufstiegsträume. FC Wald - FC Beringen Für die Beringer geht es in dieser Saison nicht mehr um viel. Obschon der Abstieg vor dem Spieltag noch nicht gänzlich in Stein gemeisselt war, erwies sich ein Sensations-Klassenerhalt mit elf Punkten Rückstand bei vier auszuspielenden Partien als äusserst unwahrscheinlich. Entsprechend befreit konnten die Schaffhauser in Wald auftreten. Innert weniger als 20 Minuten kamen die Gäste zu einem 2:0-Vorsprung. In der 3. Minute konnte Manuel Berenati, und schliesslich in der 18. Minute Nico Busenhart für die Beringer einnetzen. Auch auf den Anschlusstreffer, erzielt durch Ramon Marcon in der 25. Minute, konnten die Gäste reagieren und in der 35. durch Bohdan Riabets den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen. Die Gastgeber fingen sich in der Folge etwas und konnten noch vor der Pause zwei Tore zum Ausgleich erzielen (Eigentor in der 37. Minute und Leonardo Rodrigues in der 45. Minute). Nach der Pause liessen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und übernahmen über die gesamte Halbzeit hinweg das Spieldiktat. Knapp vor der Stundenmarke lenkten die Walder dank Toren von Ramon Marcon und Jlir Ibrahimi das Spiel in die aus ihrer Sicht richtige Richtung. Mit dem einzigen Abschluss der Beringer auf das gegnerische Tor in Halbzeit zwei gelang zwar der Anschlusstreffer, dieser reichte aber schlussendlich nicht, um die Niederlage abzuwenden. In der 88. Minute traf Leonardo Szega in diesem torreichen Spiel zum 6:4-Endstand für die Zürcher Oberländer, die somit als Aufsteiger kurz vor dem Klassenerhalt stehen. FC Embrach - FC Gossau Beim FC Gossau geht es in dieser Phase der Meisterschaft nicht mehr um allzu viel. Die Abstiegsränge sind weit weg, und genauso geht der Spitzenkampf ohne den FCG über die Bühne. Embrach sieht sich noch im Duell um den Strich verwickelt, steht aber von allen Mannschaften mit Rang 6 vor dem Spiel am komfortabelsten da. Die Partie endete, wie bereits die beiden letzten Partien des FC Gossau, in einem Remis, diesmal einem torlosen. Gossau war phasenweise zwar die bessere Mannschaft, die Grosschancen blieben jedoch weitestgehend aus, was schliesslich in einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden endete. View this post on Instagram A post shared by FC Gossau ZH (@fcgossauzh) FC Greifsee - FC Bassersdorf Wenn man an den Abstieg in der 2. Liga denkt, so kommt man in den letzten Jahren kaum um den FC Greifensee herum. Und auch in der diesjährigen Ausgabe befindet sich der FCG mittendrin. Umso wichtiger war dieses Spiel gegen den FC Bassersdorf, der sich selbst auch im Strichkampf befindet. Schon nach elf Minuten konnten die Gastgeber über eine 2:0-Führung jubeln. Sie waren fulminant und effizient ins Spiel gestartet und hatten durch zwei Tore von Patrick Schmid schnell ein angenehmes Polster aufgebaut. Nach diesem Start büssten die Greifenseemer jedoch etwas an Spielstärke ein und mussten noch vor der Pause, durch Tore von Yannic Nagel (16. Minute) und Marvin von Büren (40.), den Ausgleich hinnehmen. Dieses 2:2-Pausenresultat war nicht unverdient. In der zweiten Halbzeit konnte der FCG das Spiel wieder an sich reissen und in der 58. Minute durch einen Foulelfmeter, verwandelt durch Jan Laslo, 3:2 in Führung gehen. Auch der erneute Ausgleichstreffer der Gäste in der 70. Minute änderte nichts daran, dass der FCG das Spiel im Griff hatte. Doppeltorschütze Schmid hatte gegen Ende der Partie den vierten Treffer der Gastgeber knapp verpasst, ehe der Bassersdorfer Barry Alino den Ball in das eigene Tor beförderte. Auch ein letztes Aufbäumen der Gäste reichte nicht mehr zum dritten Ausgleich in der Partie. Greifensee gewinnt also dieses Abstiegsduell und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Strich. View this post on Instagram A post shared by FC Greifensee 🟡🔴 (@fcgreifensee) FC Phönix Seen - FC Brüttisellen-Dietlikon

Phönix Seen verliert 6-Punkte-Spiel gegen "Brütti" mit 0:2. – Foto: Ramon Fritschi