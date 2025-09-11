Wienold-Lifte unterstützt die Concordia-Frauen!

Die erste Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren bedankt sich sehr herzlich bei der Fa. Wienold-Lifte sehr schöne neue Warmlauf-Shirts!
Die Fa. Norbert Wienold GmbH - Arbeitsbühnen und Materiallifte - unterstützt damit zum wiederholten Mal den SV Concordia Emsbüren.
Wienold Lifte produziert und vertreibt eine große Auswahl an Material- und Personenliften, Scheren-, Teleskop- sowie Gelenkteleskopbühnen für vielfältige Einsatzbereiche. Ebenso zählen Anhängerbühnen zu ihrem umfassenden Sortiment. Dabei bauen sie auf die hohe Produktqualität von führenden Herstellern in Deutschland, wie z. B. GENIE Aluminiumlifte. Nähere Infos findet Ihr unter www.wienold-lifte.de.
Die Concordia-Frauen sind mit neun Punkten aus drei Spielen optimal in die neue Saison der Landesliga Weser-Ems gestartet und sind auch im Bezirkspokal noch dabei.
Bei der Übergabe der Shirts bedankten sich die beiden Mannschaftskapitäninnen Lotta Spies und Lina Haking bei Christian Wienold mit einem Präsentkorb, in dem sich auch die ein oder andere Concordia-Devotionalie versteckte.
Wir sind sehr froh über die fantastische Unterstützung der heimischen Wirtschaft für unseren Sportverein, wie hier durch das Emsbürener Top-Unternehmen Wienold-Lifte!
Vielen Dank an Matthias Drees für die tollen Fotos!