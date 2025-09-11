– Foto: Matthias Drees

Wienold-Lifte unterstützt die Concordia-Frauen! Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Emsbüren

Die erste Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren bedankt sich sehr herzlich bei der Fa. Wienold-Lifte sehr schöne neue Warmlauf-Shirts! Die Fa. Norbert Wienold GmbH - Arbeitsbühnen und Materiallifte - unterstützt damit zum wiederholten Mal den SV Concordia Emsbüren.

Wienold Lifte produziert und vertreibt eine große Auswahl an Material- und Personenliften, Scheren-, Teleskop- sowie Gelenkteleskopbühnen für vielfältige Einsatzbereiche. Ebenso zählen Anhängerbühnen zu ihrem umfassenden Sortiment. Dabei bauen sie auf die hohe Produktqualität von führenden Herstellern in Deutschland, wie z. B. GENIE Aluminiumlifte. Nähere Infos findet Ihr unter www.wienold-lifte.de. Die Concordia-Frauen sind mit neun Punkten aus drei Spielen optimal in die neue Saison der Landesliga Weser-Ems gestartet und sind auch im Bezirkspokal noch dabei.