Wienhold: „Wir wollen uns die drei Punkte erarbeiten“

Trainer Cedric Wienhold blickt differenziert auf die Wintervorbereitung zurück: „Die Vorbereitung war, glaube ich, auch für alle Vereine ein bisschen schwierig. Ich hätte uns deutlich mehr Trainingszeit auf dem Platz gewünscht.“ Alternativ habe man viel im athletischen Bereich gearbeitet, unter anderem mit Spinning- und Zirkeleinheiten. In den drei Testspielen präsentierte sich seine Mannschaft jedoch torhungrig: „Alle drei waren erfolgreich. Wir haben in jedem Spiel fünf Tore erzielt.“

Verstärkung gab es ebenfalls. Mit Malik Ibrahim (Einheit Wernigerode), Fabian Beck (SSV Gardelegen) und Samuil Kefelov (Union Salzgitter/Vahdet Salzgitter) stießen drei Spieler mit höherklassiger Erfahrung zum Kader. „Die drei tun uns natürlich sehr, sehr gut. Wir haben unseren Kader vergrößert, weil wir am Ende der Hinrunde Personalnot hatten“, erklärt Wienhold. Entsprechend groß ist der Konkurrenzkampf: „Für uns Trainer wird es schwer, die Startaufstellung zu bestimmen.“

Trotz der tabellarischen Außenseiterrolle gibt sich der Coach selbstbewusst. „Wir wissen, dass wir mit einem guten Brocken anfangen, aber wir wollen uns nicht verstecken.“ Entscheidend sei die Herangehensweise: „Wir müssen sehr körperlich arbeiten, präsent sein, man muss uns hören. Wir müssen ekelig spielen, aber vor allem unsere Chancen nutzen.“ Das Hinspiel habe man lange offen gestaltet, erst spät sei die 1:3-Niederlage deutlicher geworden als nötig.

Langfristig verfolgt der Aufsteiger ein klares Ziel. „Wir haben uns vorgenommen, einen besseren Punktedurchschnitt zu holen als in der Hinrunde. Das heißt auch, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben wollen“, betont Wienhold. Personell sieht er sein Team gut aufgestellt: „Wir haben kaum Ausfälle. Die Jungs sind heiß.“ Nun gilt es, die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung in Zählbares umzuwandeln.