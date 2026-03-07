Wienhold: " Wir müssen lernen, unsere Chancen zu nutzen"

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben II empfängt am Sonntag den HSV Hankensbüttel. Nach dem späten Ausgleich gegen TSV Ehmen will der Aufsteiger die guten Ansätze bestätigen und diesmal alle Punkte behalten.

Die Gäste reisen als Tabellenvierter mit 32 Punkten an und gehören damit zur Spitzengruppe der Liga. Der Aufsteiger aus Fallersleben rangiert mit 18 Punkten auf Platz elf, will aber zeigen, dass er mit den Teams aus der oberen Tabellenhälfte mithalten kann.

Cedric Wienhold sieht deutliche Parallelen zwischen beiden Mannschaften:

„Hankensbüttel ist eine ähnliche junge Mannschaft wie wir. Für mich stehen sie auch zurecht da oben in der Tabelle. Sie spielen sehr attraktiven Fußball.“

Erinnerungen an ein dramatisches Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison war bereits ein emotionales Duell. Beim HSV Hankensbüttel unterlag VfB Fallersleben II knapp mit 1:2.

Nach Treffern von Marvin Schiller (31.) und Leon Geffert (52.) schien alles offen, ehe Daley Eduardo Dos Santos in der 90. Minute den späten Siegtreffer für Hankensbüttel erzielte.

Wienhold erinnert sich noch genau an dieses Spiel:

„Im Hinspiel war es ein Spiel auf Augenhöhe, wo beide Mannschaften wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Am Ende des Tages haben wir leider ein bisschen ins Leere geguckt, weil wir in der Nachspielzeit das 2:1 kassiert haben.“

Aufarbeitung nach dem Ehmen-Spiel

Auch der vergangene Spieltag hat Spuren hinterlassen. Gegen den TSV Ehmen führte VfB Fallersleben II bereits mit 2:0, ehe die Gäste noch zum 2:2 ausglichen.

Leon Geffert (9.) und Fabian Beck (14.) hatten früh für die Gastgeber getroffen, doch Robin-Jason Lang (27.) und Marco Raue (90.) sorgten für den späten Punktgewinn der Ehmer.

Die Partie wurde in der Trainingswoche intensiv analysiert.

„Wir haben die positiven und die negativen Aspekte vom Spiel gegen Ehmen aufgearbeitet“, sagt Wienhold. „Wir haben klar angesprochen, dass wir mehr in die zweiten Bälle reingehen müssen und mehr zweite Bälle gewinnen müssen.“

Auch bei Standardsituationen sieht er Verbesserungsbedarf:

„Wir hatten am Sonntag auch ein Riesenproblem mit unseren eigenen Einwürfen, die oftmals zu einfach zum Gegner gekommen sind.“

Chancenverwertung als Schlüssel

Ein Thema begleitet die Mannschaft seit Wochen.

„Die Chancenverwertung, wie ich es jede Woche immer wieder anspreche. Wir müssen lernen, unsere Chancen zu nutzen und den Gegner mehr zu bestrafen“, betont Wienhold.

Dabei sei die Stimmung im Team dennoch ausgesprochen positiv gewesen.

„Dienstag war eine sehr, sehr gute Stimmung auf dem Platz und auch in der Kabine, weil das Spiel gegen Ehmen einfach ein sehr gutes war. Das hat uns auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben.“

Warnung vor kleinen Fehlern

Trotz der guten Leistungen weiß der Trainer, dass sein Team sich kleine Nachlässigkeiten nicht leisten darf.

„Wir müssen genau die gleiche Leistung und wenn nicht sogar eine bessere Leistung gegen Hankensbüttel an den Tag legen“, fordert er. „Wenn wir 89 Minuten gut spielen, aber in der 90. Minute wieder etwas fressen, bringt uns das nichts.“

Die Marschroute ist daher klar:

„Unsere eigenen Fehler müssen wir minimieren, dann werden wir uns auch belohnen.“

Der Blick auf die Tabelle

Die Ausgangslage der Liga zeigt, wie wichtig jeder Punkt ist. Tabellenführer ist der TSV Hillerse mit 38 Punkten vor SSV Vorsfelde II (35) und Lupo Martini Wolfsburg II (34).

Der HSV Hankensbüttel folgt mit 32 Punkten auf Rang vier. VfB Fallersleben II steht als Aufsteiger mit 18 Punkten auf Platz elf und braucht Zähler, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu halten.

Wienhold weiß, wie schnell sich eine Saison entwickeln kann:

„Wir hätten gegen Ehmen schon drei Punkte haben können und haben nur einen. Wenn uns das noch sechsmal passiert, könnte es am Ende der Saison schwierig werden.“

Große Vorfreude vor dem Anpfiff

Trotz aller Mahnungen überwiegt die Zuversicht beim Aufsteiger.

„Es war eine unfassbar gute Trainingswoche, eine unfassbar gute Stimmung“, sagt Wiienhold. „Wir freuen uns auf das Spiel.“

Seine Erwartung für den Sonntag ist klar formuliert:

„Ich glaube, das wird ein sehr gutes Spiel und auch fußballerisch auf einem sehr guten Niveau. Wir wollen alles versuchen, die drei Punkte in Fallersleben zu lassen."