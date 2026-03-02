Wienhold: „Wir haben uns leider selbst bestraft“

VfB Fallersleben II erwischte einen Traumstart. Bereits in der 9. Minute brachte Leon Geffert die Gastgeber in Führung, fünf Minuten später erhöhte Fabian Beck auf 2:0. „Wir haben uns vorgenommen, sie früh unter Druck zu setzen, da sie in der Viererkette unter Druck Probleme haben. Das hat sehr gut funktioniert“, erklärte Trainer Cedric Wienhold. Das frühe Pressing sorgte dafür, dass TSV Ehmen Schwierigkeiten im Spielaufbau hatte, und der erste Treffer entstand nach einem Foul-Elfmeter. Der zweite Treffer war das Ergebnis einer schönen Spielkombination: „Malte Wolnik spielt den Ball aus der Viererkette diagonal auf Andreas Neumann, der legt quer auf den zweiten Pfosten zu Fabian Beck, der als Neuzugang damit einen super Einstand hatte.“

Doch die Fallerslebener zogen sich anschließend etwas zurück, um Kräfte zu sparen. Dies nutzte Ehmen und erzielte in der 27. Minute durch Robin-Jason Lang den Anschlusstreffer vom Punkt. Wienhold: „Leon Rauth hält noch ein, zwei Dinger vor der Halbzeit, aber zur Pause bleibt es 2:1.“

Die zweite Hälfte war von einer langen Unterbrechung geprägt, nachdem ein Ehmen-Spieler in der 60. Minute schwer verletzt ausschied. „Nach 45 Minuten Unterbrechung ist es dann wieder schwer ins Spiel zu starten, es war frisch und auch schon spät. Das Spiel war kämpferisch sehr betont. Keine Mannschaft hat einen Zentimeter hergeschenkt“, sagte Wienhold.

VfB Fallersleben II hatte mehrere Chancen zur Entscheidung, doch Malik Ibrahim und Alessandro Lamera scheiterten jeweils am Torwart. „Wir hätten den Sack eigentlich zumachen müssen“, so Wienhold. In der Nachspielzeit bestrafte Ehmen die Gastgeber, als Marco Raue ausglich mit der letzten Aktion des Spiels.

Trotz des späten Gegentors zeigte Wienhold sich zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Die Jungs haben ein sehr starkes Spiel gemacht. Kämpferisch und leistungstechnisch hätten sie sich den Sieg verdient. Mit so einer Leistung sind wir sehr zufrieden und wollen darauf aufbauen.“

Mit dem Punkt bleibt VfB Fallersleben II auf Platz 11 in der Tabelle, während TSV Ehmen auf Rang 6 steht. Am kommenden Wochenende wartet für die Fallerslebener das Auswärtsspiel beim HSV Hankensbüttel, wo drei Punkte das Ziel sind.