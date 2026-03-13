Wienhold und Majid bleiben – Schnittke verstärkt Trainerteam

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat mehrere Personalentscheidungen bekannt gegeben. Während die Torhüter Niklas Wienhold und Mohamed Majid dem Verein erhalten bleiben, wird Leon Schnittke ab der kommenden Saison das Trainerteam verstärken. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Niklas Wienhold bleibt weiterhin einer der Torhüter des VfB. Der Keeper gilt als wichtiger Rückhalt für die Mannschaft und überzeugt unter anderem durch starke Reflexe auf der Linie sowie seine Sprungkraft. Auch neben dem Platz bringt er sich für das Team ein. In der laufenden Saison kommt Wienhold bislang auf 14 Einsätze. Nach einer Verletzungspause aufgrund einer Wunde ist er inzwischen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Auch Mohamed Majid wird weiterhin das Tor des VfB hüten. Der Schlussmann zeichnet sich durch seine Reflexe auf der Linie sowie durch Ruhe und Übersicht im Spielaufbau aus. In der vergangenen Saison bestritt er 16 Partien und hatte damit einen großen Anteil am Klassenerhalt. In der aktuellen Spielzeit konnte er verletzungsbedingt bisher erst viermal eingesetzt werden, blieb mit dem Team in diesen Spielen jedoch ungeschlagen.