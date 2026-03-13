Wienhold und Majid bleiben – Schnittke verstärkt Trainerteam

Der VfB Fallersleben hat mehrere Personalentscheidungen bekannt gegeben. Während die Torhüter Niklas Wienhold und Mohamed Majid dem Verein erhalten bleiben, wird Leon Schnittke ab der kommenden Saison das Trainerteam verstärken. Das gab der Verein via Instagram bekannt.
Niklas Wienhold bleibt weiterhin einer der Torhüter des VfB. Der Keeper gilt als wichtiger Rückhalt für die Mannschaft und überzeugt unter anderem durch starke Reflexe auf der Linie sowie seine Sprungkraft. Auch neben dem Platz bringt er sich für das Team ein. In der laufenden Saison kommt Wienhold bislang auf 14 Einsätze. Nach einer Verletzungspause aufgrund einer Wunde ist er inzwischen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.
Auch Mohamed Majid wird weiterhin das Tor des VfB hüten. Der Schlussmann zeichnet sich durch seine Reflexe auf der Linie sowie durch Ruhe und Übersicht im Spielaufbau aus. In der vergangenen Saison bestritt er 16 Partien und hatte damit einen großen Anteil am Klassenerhalt. In der aktuellen Spielzeit konnte er verletzungsbedingt bisher erst viermal eingesetzt werden, blieb mit dem Team in diesen Spielen jedoch ungeschlagen.
Darüber hinaus erweitert der VfB seinen Trainerstab: Leon Schnittke wird ab der kommenden Saison Teil des Staffs. Der 23-jährige Sportmanagement-Student kommt vom SSV Vorsfelde. Dort war er seit 2019 als Jugendtrainer tätig und trainiert aktuell die U14. Seit 2023 arbeitet er zudem als Co-Trainer der zweiten Herrenmannschaft.
Eine Knieverletzung zwang Schnittke in der Saison 2022/23 dazu, seine aktive Spielerkarriere frühzeitig zu beenden. Zuvor spielte er seit 2009 für die Jugend- und später auch für die Herrenmannschaften des SSV Vorsfelde. Weitere Stationen in seiner Jugendzeit waren der SV Brackstedt und Tappenbeck. Seine Stärken liegen laut Verein insbesondere im analytischen Bereich sowie im Blick für Details.