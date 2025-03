Wiemelhauser Fair-Play-Vorwürfe gegen Clarholz nach Verletzung |UPDATE

Der TSV Victoria Clarholz und Concordia Wiemelhausen standen sich gegenüber und teilten letztlich die Punkte. Doch dass die Partie überhaupt beendet wurde, war nicht im Sinne von Wiemelhausen. Kapitän Christopher Schmidt zog sich nach einer halben Stunde einen Wadenbeinbruch und mehrere Bänderrisse im Sprunggelenk zu - so die inzwischen vorliegende erste Diagnose - und musste für den Transport in das Krankenhaus sogar narkotisiert werden. Nach einer knapp 45-minütigen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte Clarholz mit 1:0. Dies war scheinbar auch der Grund, weswegen sich die Ostwestfalen mit den Bochumern nicht auf einen gemeinsamen Spielabbruch einigen wollten. Wiemelhausens Sportlicher Leiter Benjamin Hartlieb gibt in der Lokalpresse "WAZ" an, dass Staffelleiter Reinhold Spohn telefonisch bereits sein Einverständnis für eine Neuansetzung gegeben hatte, als Ralf Huchtkemper, Teammanager der Victoria, den Spielabbruch aber plötzlich ablehnte. "Nee, das machen wir nicht. Wir führen mit 1:0. Dafür ist das Spiel zu wichtig“, soll Huchtkemper gesagt haben lt. Hartlieb, der diese Entscheidung bedauert: „Es wurde verpasst, ein Zeichen für das sportliche Fairplay und ein verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber den Spielern zu setzen. Das kann ich in keinster Weise nachvollziehen."

Wiemelhausen nahm die Partie also wieder auf und traf schnell zum Ausgleich durch Michel Post. Trotz Überzahl in der Schlussphase blieb es beim 1:1. „Wie unsere Jungs reagiert haben und für Christopher gespielt haben, das war schon sensationell", so Hartlieb. Auch Coach Hamza El Hamdi lobte seine Mannschaft: „Ich bin brutal stolz auf die Mannschaft, die nach dem Verletzungsschock und der langen Spielunterbrechung in einem intensiven Spiel alles auf dem Platz gelassen hat."

So blieb der Concordia nur die Wahl zwischen einem selbst gewählten Spielabbruch, der zu einer 0:2-Niederlage am "Grünen Tisch" geführt hätte, oder die Partie fortzusetzen. Dies zudem mit Ersatzkeeper Luca Wiecek, da sich Torwart Thorben Schmidt entschieden hatte, seinen Bruder ins Krankenhaus zu begleiten.

UPDATE 20 Uhr:

FuPa Westfalen hat am Dienstagmorgen bei Huchtkemper angefragt, ob eine Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben wird. Diese hat FuPa Westfalen um 20 Uhr erreicht.

"Stellungnahme zur Verletzung beim Spiel Victoria Clarholz gegen Concordia Wiemelhausen

Vorab wünschen wir dem Wiemelhauser Spieler Christopher Schmidt nur das Beste, um sich von der schweren Verletzung vom Sonntag schnellstmöglich zu erholen.

In der 32. Minute kam es in dem besagten Spiel zu einem folgenschweren Sportunfall, der sich ohne Fremdeinwirken ereignete. Es war direkt zu erkennen, dass sich der Spieler eine schwere Beinverletzung zugezogen hat und folgerichtig direkt der Krankenwagen gerufen wurde. Beide Zufahrten wurden freigeräumt, um dem Spieler die bestmöglichen Erstversorgungsmöglichkeiten auf dem Platz geben zu können. Da das Spiel auf Grund der Verletzung unterbrochen wurde, sind beide Mannschaften seitens des Schiedsrichtergespanns in die Kabine gebeten worden. Benjamin Hartlieb hat sich dann an unseren Trainer Christian Lichte gewendet und ist mit ihm gemeinsam in die Kabine der Schiedsrichter gegangen. In der Kabine der Schiedsrichter angekommen teilte Benjamin Hartlieb direkt mit, dass Wiemelhausen das Spiel nicht fortsetzen würde. Erst als dann von Herrn Hartlieb selbst die Frage nach der Spielwertung gestellt wurde, wurde unser Teammanager Ralf Huchtkemper dazugerufen. Parallel wurde von Herrn Hartlieb der Staffelleiter Reinhold Spohn bzgl. dieser Fragestellung kontaktiert. Zu diesem Zeitpunkt haben sich beide Mannschaften bereits auf die Fortsetzung des Spiels vorbereitet und sich auf dem Platz warm gemacht.

Aus Sicht der Schiedsrichter musste ein Abbruch nicht erfolgen. Auch seitens des Staffelleiters gab es keine Veranlassung das Spiel abzubrechen, sondern lediglich die Aufforderung dieses ggfs. miteinander zu vereinbaren. Bei der Aussage unsererseits „Wir würden das Spiel fortsetzen wollen“ spielte der aktuelle Spielstand für uns keine Rolle. Herr Hartlieb war damit nicht einverstanden, stimmte sich aber mit Trainer/Mannschaft ab und teilte dann mit, dass das Spiel fortgesetzt wird. Seitens der Wiemelhauser Mannschaft kamen keinerlei Einwände in unsere Richtung.

Der Spieler war in der Zwischenzeit in ärztlicher Versorgung und wurde unter aufmunternden Worten und Applaus der Zuschauer abtransportiert. Christopher Schmidt reagierte hierauf mit einem winkenden Dank an die Clarholzer Zuschauer. Das Spiel nahm im Anschluss seinen sportlichen Verlauf. Im Nachgang des Spiels kamen dann mehrere Vertreter aus Wiemelhausen ins Sportheim und es wurde in angemessener Art und Weise über die Situation gesprochen, wo unterschiedliche Auffassungen zwar teilweise vorhanden waren, aber auch hier außer von Herrn Hartlieb keinerlei Vorwürfe zur Fortführung des Spiels geäußert wurden. Auch betonte der Schiedsrichter weit nach Spielende gegenüber dem Clarholzer Pressesprecher nochmals, dass es für Ihn keinen Grund gab, dass Spiel abzubrechen. Wenn es sich bei der Verletzung nicht um eine Sportverletzung, sondern um eine anderweitig bedrohliche Situation für den Spieler gehandelt hätte, wäre die Situation gewiss auch von uns anders bewertet worden. Uns ist es wichtig, dass das Fair-Play nicht mit Füßen getreten wurde, sondern im Rahmen der Möglichkeiten alles für den verletzten Spieler unternommen wurde."