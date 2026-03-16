Wiemelhausener Torwart-Tor - Topspiel-Siege für Hordel und DSC Wanne-E

Im Abstiegskampf landeten der SC Westfalia Herne (2:1 gegen den SC Obersprockhövel), der RSV Meinerzhagen (3:1 gegen die SSV Buer) und die SpVg Hagen 11 (3:1 gegen den SV Vestia Disteln) "Big Points". Die Verlierer Buer und Obersprockhövel rutschten "unter den Strich". Schlusslicht FC Brünninghausen verpasste den Befreiungsschlag beim SV Wacker Obercastrop. Lukas Steinrötter traf für Wacker in der 97. Spielminute zum 2:2-Ausgleich.
Währen Platz 9 (Obercastrop) und Platz 15 (Obersprockhövel) nur drei Punkte trennt, hat Brünnninghausen weiterhin fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.
Die Partien des 20. Spieltags im Überblick:
BSV Schüren – DJK TuS Hordel 2:3
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski (90. Eyüp Cosgun), Jannik Marth, Florian Marth, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach, Max Maßmann, Murat Keskinkilic (62. Mert Ergüven), Philippos Selkos, Kevin Brümmer (84. Damjan Ilic) - spielender Co-Trainer: Philipp Rosenkranz
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, Paul Jona Kalkoff, Robin Schultze (90. Jarno Aboko Bültmann), Oguzhan Can (85. Jonas Kordt), David Christian Gatawis, Fynn Albers, Luis Bennet Berghaus (62. Dorian Joel Batbayli), Justin Sarpong, Hayate Nishimura (62. David Schürmann), Philip Agbado (93. Ledion Shefketi) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Kevin Brümmer (7.), 1:1 Paul Jona Kalkoff (10.), 1:2 Paul Jona Kalkoff (20.), 1:3 Justin Sarpong (78.), 2:3 Marcel Münzel (86.)
Gelb-Rot: Eyüp Cosgun (94./BSV Schüren/)
TuS Erndtebrück – FC Iserlohn 4:1
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Hombach, Julian Wienold, Shion Ueno, Tobias Filipzik, Levin Leandro D'Aloia (62. Justin Huber), Haitham El Euch, Simon Mack (71. Are Wolzenburg) (92. Haitham El Euch), Elmin Heric, Clemens Tartan (92. Marc Uvira), Lars Schardt (89. Kaito Nakamura) - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Justin Mitrovic (92. Can Bayer), Samuel-Alain Abane (86. Jeremy Aboagye), Eldin Ljesnjanin, Sven Höltke (75. Leon Tenkhoff), Abdelaziz Slimi (92. Oktay Avci), Maurice Castel Branco, Leonit Tahiri, Edin Grosonja (75. Volkan Okumak) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Marian Zabell - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Clemens Tartan (5.), 1:1 Edin Grosonja (62.), 2:1 Lars Schardt (82.), 3:1 Elmin Heric (90. Foulelfmeter), 4:1 Haitham El Euch (90.+4)
Concordia Wiemelhausen – SpVgg Horsthausen 3:3
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck (46. Ben Brekau), Yannick Severloh (62. Caleb Godswill Danso), Burak Yerli, Yannik Kellner, Armel-Aurel Nkam, Dennis Gumpert, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina, Alessandro Marino, Ibrahim Lahchaychi - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Noah Jalowiecki, Plamen Peychev, Niklas Schröder (69. Diyar Dilek), David Schroven, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (88. Marvin Rupieper), Güngör Kaya (65. Toni Anto Petrovic), Ali Al Hussein (56. Michael Borin (geb. Lier)), Abid Yanik (69. Stefan Oerterer) - Trainer: Marc Gerresheim
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 185
Tore: 0:1 Güngör Kaya (27.), 0:2 Abid Yanik (35.), 1:2 Marc Andre Gotzeina (45.+3), 2:2 Dennis Gumpert (68.), 2:3 Caspar Biebersdorf (85.), 3:3 Thorben Schmidt (90.+8)
SpVg Hagen 11 – SV Vestia Disteln 3:1
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (79. Simon Warkotsch), Fabio Hengesbach (84. Ermin Jukic), Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Joelle Cavit Tomczak (90. Daris Smajic), Tim Bodenröder, Jan Niklas Jacoby (62. Gianluca Banno), Mert Muzak, Maximilian Morawietz, Joshua-Troy Klöckner (68. Anas Lemrini) - Trainer: Christoph Pajdzik
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Luis Barlage, Aaron Kloth (46. Daniel Koseler), Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber (46. Niels Veverka), Fabian Lohmeyer, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu (73. Thomas Jonathan Kühlkamp), Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Jan Niklas Jacoby (11.), 1:1 Tom Röttger (34.), 2:1 Joelle Cavit Tomczak (44.), 3:1 Joelle Cavit Tomczak (53.)
RSV Meinerzhagen – SSV Buer 07/28 3:1
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Jonah Sasse, Ismail Alushi, Niklas Eckstädt (90. Max Kolberg), Richard Dissing, Daniel Barch (73. Kevin Oleschuk), Erlon Sallauka (62. Steven Sordi), Muhammed Akar (55. Jannik Selter), Nikolaos Mavroudakis (88. Adrian Islami), Jannik Selter - Trainer: Nils Langwald
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Leon Schleking (23. Muhammed-Ali Karkar), Melih Aydin (77. Maurice-Joel Weißbohn), Ali Seklawi, Kadir Mutluer (84. Mattis Gerhard Urbanke), Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Cenk Mustafa Güney (62. Emre Gökkaya), Tarkan Yerek, Hakan Gökdemir (62. Marius Heck), Timur Karagülmez - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Timur Karagülmez (8.), 1:1 Jonah Sasse (17.), 2:1 Ismail Alushi (66. Foulelfmeter), 3:1 Ismail Alushi (84.)
DSC Wanne-Eickel – Holzwickeder SC 1:0
DSC Wanne-Eickel: Nico Joel Rode, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert, Philipp Dragicevic (71. Felix Marciniak), Gerard Lubkoll, Justin Lubkoll, Leonardo Jurisic (86. Florian Trachternach), Fatih Gönül, Ozan Simsek (62. Nils Buchwalder), Marius Speker (91. Devin Dröge), Tim Hilligloh (92. Fabian Rokietnicki) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Til Cedric Busemann, Michael Kuhfeld, Michael Vrljic, Maurice Majewski, Nils Bartke, Kerem Keskin (46. Leo Mayka) (77. Efe Bozaci), Seydi Keskin (56. Samy Smajlovic), Luis Weiß (86. Nick Adamski), Lokman Erdogan (74. Nazarii Kovalenko), Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 121
Tore: 1:0 Justin Lubkoll (77. Foulelfmeter)
Rot: Maurice Majewski (69./Holzwickeder SC/)
Wacker Obercastrop – FC Brünninghausen 2:2
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Niklas Malchrowitz (69. Jeremi Hagenau), Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Serhat Can, Kevin Meckel (59. Leonard Onofaro), Luca Erdelkamp, Lance Karl Demski, Elvis Shala (59. Emirhan Akinci) - Trainer: Antonio Molina
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Marc Radusch, Branko Vasic, Benedict Mbuku (59. Yasin Akman), Ole Danszczyk, Tomislav Ivancic, Karim Belhilali, Jongmin Park (88. Jonathan Schäfer), Mounir Azzam, Amin Azzofri (76. Halil Tok) - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 78
Tore: 0:1 Mounir Azzam (43.), 1:1 Kamil Nugajev (73.), 1:2 Mounir Azzam (87.), 2:2 Lukas Steinrötter (90.+7)
Westfalia Herne – SC Obersprockhövel 2:1
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann (30. Mahir Kaya), Matej Rajic, Christian Silaj, Christo Galagoussis, Damasy Daniel, Salih Olgunsoy, Phil Knop (92. Felix Gunnar Sauer), Simeon Aleksandrov (91. Edward Tabi), Andre Taiki Kinjo (60. Florian Tonye) - Trainer: Kamil Bednarski
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Jan-Niklas Budde, Florian Mrosek, Lars-Noah Szewczyk (86. Anthony Boehm), Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Patrick Adam Dytko, Tim Dudda (94. Julius Phil Rabes), Mick Steffens, Pascal Zippel, Sidney Rast (60. Tim Wasserloos) - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Damasy Daniel (82.), 2:0 Florian Tonye (90.+2), 2:1 Moritz Schrepping (90.+7)
Rot: Jeron Al-Hazaimeh (86./Westfalia Herne/Grobes Foulspiel)
Rot: Florian Tonye (95./Westfalia Herne/Tätlichkeit)