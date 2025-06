Wiemelhausen setzt auf junge Kräfte und zwei Routiniers nach Abstieg

Nach dem Abstieg aus der Oberliga bereitet sich Concordia Wiemelhausen auf die neue Westfalenliga-Saison vor. Mit einer Mischung aus erfahrenen Akteuren und talentierten Neuzugängen will der Verein eine neue Aufbruchstimmung entfachen. Der Wiederaufstieg in die Oberliga ist dabei nicht das vorrangige Ziel.

Der Abstieg aus der Oberliga war ein schmerzhafter Rückschlag für Concordia Wiemelhausen. Doch der Verein bereitet sich nun intensiv auf die neue Saison in der Westfalenliga vor und setzt dabei auf eine Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Der Sportliche Leiter Jürgen Heipertz, der zusammen mit Marvin Rehder als neues Trainerduo fungiert, hat in den letzten vier Wochen das Team neu zusammengestellt.

Westfalenliga: Concordia Wiemelhausen startet mit neuem Team in die kommende Saison

Im Rahmen der Neustrukturierung hat Wiemelhausen 13 Spieler abgegeben. Torhüter Jan Kelch sowie die Feldspieler Hakan Tüysüz, Nick Ruppert, Armel Nkam, Adrian Delmoni, Amel Balje, Fatih Öztürk, Atakan Uzunbas, Jongmin Park, Ibrahim Lahchaychi, Moritz Müller, Yasin Akman und Pascal Zippel werden in der kommenden Spielzeit für andere Vereine auflaufen.. Gleichzeitig konnte der Verein zehn externe Neuzugänge sowie mit Johannes Stang einen Spieler aus der eigenen Jugend gewinnen. Die Neuzugänge sind größtenteils junge Spieler, die mit ihrer Dynamik und Entwicklungsperspektive frischen Wind in das Team bringen sollen. 13 Neue für Wiemelhausen Für die Aufbruchstimmung auf dem Platz sollen junge und entwicklungsfähige Spieler stehen. Torhüter Henning Feldmann (Emsbüren), Ben Brekau (CSV SF Linden), Felix Eickholt (Weitmar 45), Collin Weihmann (ETB SW Essen), Marc-Andre Gotzeina (FC Kray), sowie Karam Kadso (U19 VfB Waltrop), Johannes Stang (eigene U19), Caleb Godswill Danso (U19 Eintracht Dortmund) und Luca Jeworrek (U19 DJK TuS Hordel) sind alle gerade einmal Anfang 20. Für die Erfahrung bei den Neuverpflichtungen stehen Niklas Scherff (DJK TuS Hordel, 26) und Nikolas Wiebel (TuS Harpen, 28).

„Wir wollen, dass wieder Ruhe in den Verein einkehrt, wir wieder jedes einzelne Mitglied hinter die Mannschaft bekommen, dass wir wieder eine Einheit werden“, sagte Heipertz über die Ziele des Vereins, gegenüber WAZ.de . „Dies wurde in den letzten Monaten doch arg vernachlässigt. Wiemelhausen stand immer für Zuverlässigkeit, Offenheit und Ehrlichkeit. Dies wollen wir wieder vorleben und eine neue Aufbruchstimmung entfachen.“

„Wir sind überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft mit hoher Qualität zusammenstellen konnten. Ein Platz unter den Top 6 oder 7 ist unser realistisches Ziel“, so Heipertz, der jedoch betont, dass ein Wiederaufstieg in die Oberliga in dieser Saison nicht das Hauptziel sei.

Mit den erfahrenen Spielern Niklas Scherff (DJK TuS Hordel) und Nikolas Wiebel (TuS Harpen) erhalten die jungen Neuzugänge erfahrene Führungspersönlichkeiten an ihrer Seite. Gleichzeitig verpflichtete der Verein den 26-jährigen Marvin Rehder als neuen Co-Trainer, der in Zukunft das Amt des Cheftrainers übernehmen soll. „Mit Marvin haben wir einen ebenso jungen wie talentierten Trainer, den wir gemeinsam entwickeln wollen“, erklärte Heipertz zu den langfristigen Plänen des Vereins.

Das Trainerteam um Heipertz und Rehder wird zudem durch Nico Martinez unterstützt, der als Co-Trainer für die Videoanalyse und Gegnerbeobachtung zuständig sein wird. Der Trainingsauftakt für die neue Saison an der Glücksburger Straße ist für den 4. Juli angesetzt. Der Fokus liegt auf dem Aufbau einer stabilen und einheitlichen Mannschaft, die in der Westfalenliga konkurrenzfähig ist und eine positive Entwicklung durchläuft.