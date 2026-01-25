Wiemelhausen gewinnt die Hallenstadtmeisterschaft Bochum

Da die SG Wattenscheid 09 aufgrund des frühen Oberliga-Rückrundenstarts offiziell verzichtet hatte, war Westfalenligist Concordia Wiemelhausen der Favorit.
Dieser Rolle wurde die Concordia am Finalwochenende auch gerecht. Sechs Spiele, sechs Siege. Nur einmal musste der Favorit im Viertelfinale zittern, als Landesligist TuS Harpen erst im Elfmeterschießen bezwungen wurde.
Die weiteren Podiumsplätze belegten überraschend die A-Ligisten FC Neuruhrort und BV Hiltrop.
Das Finale:
Concordia Wiemelhausen – FC Neuruhrort 6:1
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck, Yannick Severloh, Yannik Kellner, Niklas Scherff, Dennis Gumpert, Leon Franke, Johannes Stang, Eduardo Hiller, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina, Karam Shalal Kaso Kaso, Nikolas Wiebel, Mohammed Hassouni
FC Neuruhrort: Matthias Kaiser, Kai Vogel, Ümit Günkaya, Marcel Köhler, Daniel Luca Scherbarth, Rene Löhr, Timo Wnuk, Kamil Kokoschka, Damian Siodlak, Cihan Ada
Schiedsrichter: Tobias Schulz - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Collin Weihmann (3.), 2:0 Yannik Kellner (4.), 3:0 Marc Andre Gotzeina (5.), 3:1 Rene Löhr (7.), 4:1 Yannik Kellner (8.), 5:1 Dennis Gumpert (11.), 6:1 Mohammed Hassouni (11.)