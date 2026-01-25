Wiemelhausen gewinnt die Hallenstadtmeisterschaft Bochum

Da die SG Wattenscheid 09 aufgrund des frühen Oberliga-Rückrundenstarts offiziell verzichtet hatte, war Westfalenligist Concordia Wiemelhausen der Favorit.

Dieser Rolle wurde die Concordia am Finalwochenende auch gerecht. Sechs Spiele, sechs Siege. Nur einmal musste der Favorit im Viertelfinale zittern, als Landesligist TuS Harpen erst im Elfmeterschießen bezwungen wurde.

Die weiteren Podiumsplätze belegten überraschend die A-Ligisten FC Neuruhrort und BV Hiltrop.