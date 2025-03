Wiemelhausen dreht 0:3 - Siegen auf Aufstiegskurs - ASC patzt

Am Sonntag feierten die Sportfreunde Siegen nach Rückstand einen 3:1-Erfolg bei der SG Wattenscheid 09. 1586 Zuschauer sahen im "ausverkauften" noch im Umbau befindlichen Lohrheidestadion in der zweiten Hälfte zwei Tore von Derrick Kyere, der die Partie zugunsten des Tabellenzweiten entschied.

Einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegskampf erlitt der ASC 09 Dortmund, der trotz zweimaliger Führung beim FC Eintracht Rheine nicht über ein 2:2-Remis hinauskam. Torjäger Maxi Podehl erzielte sein Saisontor 23.

Schlusslicht TuS Bövinghausen überraschte beim Tabellennachbarn Concordia Wiemelhausen mit einer 3:0-Führung nach einer Stunde. Eine Rote Karte gegen Yudai Matsumto und die schwindende Fitness der Dortmunder sorgte in den letzten 20 Minuten für ein Debakel. Fünf Tore, darunter dreimal der eingewechselte Tim Wasserloos, führten zum 5:3-Erfolg der Concordia.

Die Bochumer konnten damit den Rückstand auf das rettende Ufer verkürzen, da die SG Finnentrop/Bamenohl (1:2 beim TuS Ennepetal), die SpVgg Erkenschwick (1:1 gegen den 1. FC Gievenbeck) und der TSV Victoria Clarholz (1:1 bei der SpVgg Vreden) nicht gewannen.

In Spiel 1 nach der Trennung von Coach Björn Joppe konnte RW Ahlen einen befreienden Dreier beim SV Schermbeck einfahren. Garant des 3:2-Auswärtsiegs war der nach seiner Rotsperre zurückgekehrte Doppeltorschütze Marvin Pourie.

Last but not least feierte der SC Verl II einen knappen Heimsieg gegen den formstarken SV Lippstadt 08. Isaak Nwachukwu erzielte in der 55. Spielminute das Goldene Tor des Tages. Selbst ein Vierfach-Wechsel zur Schlussviertelstunde brachte dem SVL nichts mehr ein.

Die Partien des 25. Spieltags im Überblick: