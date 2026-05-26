Wiehl und Mondorf feiern Klassenerhalt, hin und her in Neunkirchen

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid sicherte sich trotz eines 1:3-Rückstands einen Zähler im Top-Spiel gegen den SV Grün-Weiss Brauweiler. Im Tabellenkeller holte der SC Fortuna Bonn seinen achten Zähler der Spielzeit, während die Spielvereinigung Flittard gegen den FV Wiehl verlor. Somit sicherten sich einige Teams den ersehnten Klassenerhalt. Das war der 28. Spieltag:
Es war das erwartete Top-Spiel des Spieltags. Allerdings mussten die rund 600 Zuschauer lange auf das erste Tor warten. Trotz einiger Großchancen auf beiden Seiten wollte der erste Treffer nicht fallen. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff netzte Nils Stephan nach einer starken Vorabreit von Kjell Simnonia zum 1:0 der Gastgeber (45.).
Der Vorlagengeber zum 1:0 war kurz nach Wiederbeginn nach einem Ball in die Tiefe selbst erfolgreich und markierte somit das 2:0 (51.). Doch die Antwort des SV ließ nicht lange auf sich warten. Nick Brisevac verwandelte einen direkten Freistoß zum 1:2 Anschluss (55.). Wieder nur kurze Zeit später markierte Brisevac per Strafstoß den 2:2-Ausgleich (59.). Daraufhin stand Lucas Lützeler am zweiten Pfosten genau richtig und erzielte die 3:2-Führung der Grün-Weissen (64.). Doch auch die Hausherren hatten eine Antwort - Tim Lorbach netzte zum 3:3 ein (75.). In der Folgezeit gab es Chancen auf beiden Seiten und einen verletzten Linienrichter der ausgewechselt werden musste. Schlussendlich blieb es allerdings beim 3:3-Remis.
"Das Spiel war eine Achterbahn der Emotionen. Ich glaube man hat gemerkt, was auf dem Spiel steht. Wir haben es dann wie so oft super gemacht und 2:0 geführt. Dass wir dann binnen zehn Minuten drei Gegentore bekommen war in gewisser Weise ein Schock", verriet Jan-Henrik Heinen, sportlicher Leiter beim FSV. Er fügte hinzu: "Aber auch davon hat die Mannschaft sich nicht beirren lassen und kam nochmal zurück. In meinen Augen ein leistungsgerechtes Unentschieden."
Durch die Punkteteilung verbleibt Neunkirchen mit drei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze.
Die weiteren Partien:
Der FV Bonn-Endenich schlug den TuS Mondorf deutlich. Zwar konnte Ioannis Simeonidis (31.) kurz nach der Führung der Hausherren durch Burak Koyuncu (30.) ausgleichen, allerdings stellten Amin Haj-Yahya (35.) und Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (44.) noch vor dem Halbzeitpfiff auf 3:1. Im zweiten Abschnitt tütete ein doppelter Nick Maier den Heimsieg des FV ein (88., 90.). Die Bonner eroberten den fünften Platz. Trotz der klaren Pleite feierte Mondorf den Klassenerhalt.
Ein Hin und Her gab es derweil zwischen dem SSV Homburg-Nümbrecht und dem FV Bad Honnef. Ricardo Bauerfeind (6.) und Niklas Clemens (23.) brachten die Heimmannschaft mit 2:0 in Front, ehe Nicholas Caspar (41.), Markus Wiemer (60.) und Timo Balte das Spiel drehten (67.). Damit war jedoch noch nicht Schluss, denn Felix Klein sorgte noch für den 3:3-Endstand. Der SSV rutschte auf Rang sechs. Bad Honnef verblieb auf Platz vier.
Der TuS Marialinden siegte auch im fünften Spiel in Serie. Beim 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Spich trafen Sezgin Kanli (41.), Andre Peters (60.) und Julian Schwarz (88.) auf Seiten der Hausherren. Fabian Kirst (45.) und Mohamed Madaghri (80.) sorgten jeweils für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Marialinden verteidigte Platz sechs. Spich ist noch nicht durch im Keller.
Lange sah es nach dem 1:0 durch Murat Aydin (37.) nach einem wichtigen Dreier für den SV Schlebusch im Tabellenkeller aus. Doch der abgestiegene SC Fortuna Bonn bewies erneut Moral und schlug in der Nachspielzeit durch Ege Emre Cetinkaya zurück. Somit ergatterte sich der SC den achten Punkt der Saison. Schlebusch muss weiterhin bangen.
Bereits zur Halbzeitpause führte der SC Blau-Weiß Köln durch Fabio Dopierala (9.), Niklas Lohrer (31.) und Giulian Goletic (43.) mit 3:0. Im zweiten Abschnitt verkürzte Stefan Ristovski auf 1:3 aus Sicht des SC Rheinbach, allerdings änderte dies nichts am Heimsieg der Kölner, die somit in der Tabelle weiterhin vor dem SC verweilen.
Der FV Wiehl feierte durch einen 3:2-Erfolg im Kellerduell gegen die Spielvereinigung Flittard den Klassenerhalt. Yannik Clemens (29.), Yasin Faruk Tarikus (30.) und Vinzent Laurin Stoffel stellten auf 3:0 für die Hausherren. Die Gäste gaben sich zwar nicht auf, kamen durch Niklas Carl Uhl (79.) und Mate Milos jedoch nur auf 2:3 ran (90.). Flittard steht somit mit dem Rücken zur Wand für die verbleibenden zwei Partien.