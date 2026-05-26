Wiehl und Mondorf feiern Klassenerhalt, hin und her in Neunkirchen

Es war das erwartete Top-Spiel des Spieltags. Allerdings mussten die rund 600 Zuschauer lange auf das erste Tor warten. Trotz einiger Großchancen auf beiden Seiten wollte der erste Treffer nicht fallen. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff netzte Nils Stephan nach einer starken Vorabreit von Kjell Simnonia zum 1:0 der Gastgeber (45.).

Der Vorlagengeber zum 1:0 war kurz nach Wiederbeginn nach einem Ball in die Tiefe selbst erfolgreich und markierte somit das 2:0 (51.). Doch die Antwort des SV ließ nicht lange auf sich warten. Nick Brisevac verwandelte einen direkten Freistoß zum 1:2 Anschluss (55.). Wieder nur kurze Zeit später markierte Brisevac per Strafstoß den 2:2-Ausgleich (59.). Daraufhin stand Lucas Lützeler am zweiten Pfosten genau richtig und erzielte die 3:2-Führung der Grün-Weissen (64.). Doch auch die Hausherren hatten eine Antwort - Tim Lorbach netzte zum 3:3 ein (75.). In der Folgezeit gab es Chancen auf beiden Seiten und einen verletzten Linienrichter der ausgewechselt werden musste. Schlussendlich blieb es allerdings beim 3:3-Remis.

"Das Spiel war eine Achterbahn der Emotionen. Ich glaube man hat gemerkt, was auf dem Spiel steht. Wir haben es dann wie so oft super gemacht und 2:0 geführt. Dass wir dann binnen zehn Minuten drei Gegentore bekommen war in gewisser Weise ein Schock", verriet Jan-Henrik Heinen, sportlicher Leiter beim FSV. Er fügte hinzu: "Aber auch davon hat die Mannschaft sich nicht beirren lassen und kam nochmal zurück. In meinen Augen ein leistungsgerechtes Unentschieden."