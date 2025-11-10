Wiehl und Fortuna Bonn mit Befreiungsschlägen, Dogan siegt bei Debüt

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Gleich vier Partien des 11. Spieltags endeten mit einem 1:0- Heim- oder Auswärtserfolg einer Mannschaft. Somit gab es wieder einmal viel Spannung in der Liga. Die Top-Drei gewannen allesamt ihre Duelle, während sich der FV Wiehl den zweiten Dreier der Spielzeit holte. Der FV Bonn-Endenich gewann spät mit dem neuen Cheftrainer Serhat Dogan.
"Ganz schweres Spiel gegen einen spielstarken Gegner, wo wir in den ersten 20 Minuten eine Phase überstehen mussten, wo der Gegner einfach seine Qualität hat aufblitzen lassen, aber wir mit aller Wucht, mit aller Konsequenz es sehr reif verteidigt haben - in dem Bewusstsein aus den letzten Wochen, dass wir immer unsere Umschaltsituationen kriegen", sagte Benjamin Krayer, Cheftrainer vom FV Bad Honnef, über den Beginn des Duell mit dem SV Eintracht Hohkeppel II. Diese Verteidigungsphase überstand seine Mannschaft und kam daraufhin in der 24. Minute durch Philip Miermann zur 1:0-Führung. Den Treffer beschrieb der Chefcoach folgendermaßen: "Blitzsauberer Konter über sechs Stationen, der so nicht zu verteidigen ist."
Nur drei Minuten später konterte Bad Honnef nach einem gegnerischen Fehler. Ilias Lelo konnte nur durch ein Foul gestoppt werden und somit flog Klaos Yzellari auf Seiten der Gäste früh vom Platz (27.). Lelo erzwang damit den dritten Platzverweis eines gegnerischen Spielers in der aktuellen Spielzeit. "Dann ziehen wir das Spiel natürlich ein bisschen auf unsere Seite, wobei wir in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit ein paar Probleme hatten mit den neuen Umständen des Spiels", erklärte Krayer. Weiter führte er aus: "Spätestens mit Wiederanpfiff haben wir sehr gute Spielvorträge gehabt, wo wir die Führung früher hätten ausbauen können."
In der 80. Minute wurde dann Asonganyi Defang für den Torschützen Miermann eingewechselt und der erfahrene Angreifer sorgte gleich für neuen Offensivdrang. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung netzte der 35-Jährige zum 2:0 ein, ehe er kurz vor Ende der Partie noch einen drauf legte zum 3:0-Endstand (90+5.). "Eine sehr reife Leistung. Ich denke der Sieg war eine absolute Kollektivleistung - deshalb auch alles andere als unverdient. Vielleicht einen Tick zu hoch, dass muss man schon klar sagen, weil Hohkeppel bis zu gewissen Punkten im Spiel gut im Spiel war", verriet der Übungsleiter des FV. Er fügte noch hinzu: "Kleinigkeiten entscheiden halt manchmal so Spiele und die haben dann einfach für uns gespielt heute. Daher sind wir sehr glücklich über den Sieg und über die Punktausbeute zum aktuellen Zeitpunkt."
Durch den sechsten Erfolg der Saison kletterte Bad Honnef auf den vierten Rang. Somit gehört die Mannschaft von Krayer zur Spitzengruppe der Liga. Der Chefcoach weiß, was sein Team aktuell so stark macht. "Was uns allgemein bisher auszeichnet ist einfach ein brutales Kollektiv. Die Kollektivleistung Spiel für Spiel ist beeindruckend. Das macht wahnsinnig Spaß im Moment", betonte er.
Seine Truppe blieb somit an den oberen Rängen dran. Für Hohkeppel war es derweil das dritte sieglose Duell in Folge.
Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in der Liga musste sich die Spielvereinigung Flittard im Duell mit dem Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid deutlich mit 1:5 geschlagen geben. "Wir haben leider heute viel zu viele Fehler im Ballbesitz gehabt, wo wir mindestens den Gegner mit drei Toren einladen. Wir sind mal wieder selber Schuld und es spiegelt irgendwo auch diese Achterbahnfahrt in unseren Spielen in dieser Saison wieder. Es ist bitter wieder fünf Gegentreffer zu bekommen, die so nicht hätten fallen dürfen", sagte Angelo Mazza, Cheftrainer Flittards, nach dem Spiel.
Nach gerade einmal vier Minuten brachte Marc Schneider die Gäste in Front. Mit der knappen Führung des Favoriten ging es dann in die Halbzeitpause. Kurz nach dem Wiederanpfiff glich Jeff Sell für die Hausherren aus (46.). In der Folgezeit drückte der Liga-Primus allerdings auf die erneute Führung und kam zu dieser in der 54. Minute durch Kjell Simnonia. Dieses mal schaffte es Flittard nicht zurück zu schlagen, denn die Neunkirchener Offensive drehte auf. Tim Dreilich (61.), Lukas Struzyna (73.) und Nils Stephan (76.) sorgten mit ihren Toren für den 5:1-Auswärtserfolg des FSV.
Mazza betonte nach der am Ende deutlichen Pleite: "Wir sind im stetigen Prozess und Entwicklung dieser Mannschaft, aber unsere Fehlerquote ist einfach zu hoch im Ballbesitz, was sicherlich auch eine Stärke von uns ist, aber wir in gewissen Momenten den Fokus nicht halten können. Wir werden weiter hart arbeiten müssen."
Neunkirchen hielt den Abstand auf die Verfolger durch den Dreier bei sechs Zählern. Flittard blieb durch die Niederlage im Tabellenmittelfeld.
Die weiteren Partien:
Der FV Wiehl setzte mit einem 3:1-Auswärtserfolg ein klares Zeichen im Tabellenkeller. Ein Doppelpack von Justus Dabringhausen (55., 77.) und ein Treffer von Ali Can Gültekin (63.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung des FV. Für Ergebniskosmetik sorgte dann noch Ioannis Simeonidis mit seinem Tor per Strafstoß in der 88. Minute. Dieser Treffer änderte jedoch nichts am zweiten Saisonsieg der Wiehler, die auf den vorletzten Platz kletterten. Mondorf blieb auch im fünften aufeinanderfolgenden Spiel sieglos und verblieb somit nur knapp vor der roten Zone.
Unter der Woche vollzog sich ein Trainerwechsel beim FV Bonn-Endenich - Serhat Dogan ersetzte Heiko Dietz. In seinem ersten Spiel für die Bonner siegte Dogan gleich mit 2:1 gegen den SC Blau-Weiß Köln. Amin Haj-Yahya brachte die Heimmannschaft in der 28.. Minute in Front, ehe Niklas Lohrer kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 1:1 ausglich (44.). Lange sah es nach einer Punkteteilung im Debüt vom neuen Cheftrainer aus, bis Jakub Merlan-Jarecki den Ball in der 89. Minute zum 2.1-Sieg unterbrachte. Der FV kletterte somit bis auf den sechsten Platz, während die Kölner auf dem 11. Rang verblieben.
Für den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind musste ein Dreier her, um am Spitzenreiter aus Neunkirchen dran bleiben zu können. Doch der 1. FC Spich machte dem Favoriten das Leben lange schwer, bis Paul Demtschück in der 55. Minute zum 1:0 für die Gäste einnetzte. Der erste Saisontreffer des Abwehrspielers war zeitgleich das einzige Tor der Partie und somit hielt der SC den Rückstand auf die Spitze bei sechs Punkten. Der FC musste sich nach einer kämpferischen Leistung knapp geschlagen geben und blieb somit nur knapp vor den direkten Abstiegsplätzen.
Genau wie der FV Wiehl setzte auch der SC Fortuna Bonn ein wichtiges und klares Zeichen im Tabellenkeller. In einem umkämpften Duell gegen den SSV Homburg-Nümbrecht war es schlussendlich das goldene Tor von Kai Nierada in der 74. Minute, das den 1:0-Heimerfolg und damit zeitgleich den dritten Sieg des SC brachte. Somit verließen die Bonner die rote Zone. Nümbrecht fiel gleichzeitig auf den fünften Platz zurück.
Auch der SV Grün-Weiss Brauweiler hielt den Abstand auf die Spitze bei sechs Punkten, denn die Grün-Weissen gewannen knapp und spät gegen den TuS Marialinden. In einem hart umkämpften Spiel musste Arne Kaufmann aufgrund seiner zweiten gelben Karte des Spiels früher duschen gehen (85.). Somit verbrachte Brauweiler die letzten fünf Minuten in Unterzahl - was die Hausherren allerdings nicht störte. In der 90. Minute, nachdem es schon nach einem Remis aussah, traf doch noch der eingewechselte Niclas Hoppe zum 1:0-Sieg für den SV. Brauweiler hielt den Druck auf Neunkirchen somit aufrecht, während Marialinden einen wichtigen Punkt verlor - dadurch fiel der TuS auf einen direkten Abstiegsplatz zurück.
Den vierten und damit letzten 1:0-Erfolg des Spieltags feierte der SC Rheinbach im Duell mit dem SV Schlebusch. Die Schlebuscher Defensive hielt im Gegensatz zu den vergangenen Wochen lange dicht. Doch nur bis zur 90. Minute, denn dann kam Halil Göksu der mit seinem achten Saisontor für den späten Heimsieg des SC sorgte. Rheinbach kletterte dadurch auf den siebten Rang. Der SV verlor hingegen das siebte Pflichtspiel in Serie und findet sich durch den Sieg von Wiehl auf dem letzten Platz wieder.
Die kommenden Spieltage:
12. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr FV Wiehl - FV Endenich
So., 16.11.25 13:15 Uhr Hohkeppel II - TuS Mondorf
So., 16.11.25 15:15 Uhr Blau-Weiß - SpV Flittard
So., 16.11.25 15:15 Uhr Schlebusch - Brauweiler
So., 16.11.25 15:15 Uhr Marialinden - Fortuna Bonn
So., 16.11.25 15:15 Uhr Nümbrecht - 1. FC Spich
So., 16.11.25 15:30 Uhr Lindenthal - Bad Honnef
So., 16.11.25 15:45 Uhr Neunk.-Seel. - SC Rheinbach
13. Spieltag
So., 30.11.25 13:15 Uhr Hohkeppel II - Lindenthal
So., 30.11.25 14:30 Uhr TuS Mondorf - FV Endenich
So., 30.11.25 14:30 Uhr 1. FC Spich - Marialinden
So., 30.11.25 14:30 Uhr Fortuna Bonn - Schlebusch
So., 30.11.25 14:30 Uhr SC Rheinbach - Blau-Weiß
So., 30.11.25 15:00 Uhr Bad Honnef - Nümbrecht
So., 30.11.25 15:30 Uhr Brauweiler - Neunk.-Seel.
So., 30.11.25 15:30 Uhr SpV Flittard - FV Wiehl