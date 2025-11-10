Wiehl und Fortuna Bonn mit Befreiungsschlägen, Dogan siegt bei Debüt

"Ganz schweres Spiel gegen einen spielstarken Gegner, wo wir in den ersten 20 Minuten eine Phase überstehen mussten, wo der Gegner einfach seine Qualität hat aufblitzen lassen, aber wir mit aller Wucht, mit aller Konsequenz es sehr reif verteidigt haben - in dem Bewusstsein aus den letzten Wochen, dass wir immer unsere Umschaltsituationen kriegen", sagte Benjamin Krayer, Cheftrainer vom FV Bad Honnef, über den Beginn des Duell mit dem SV Eintracht Hohkeppel II. Diese Verteidigungsphase überstand seine Mannschaft und kam daraufhin in der 24. Minute durch Philip Miermann zur 1:0-Führung. Den Treffer beschrieb der Chefcoach folgendermaßen: "Blitzsauberer Konter über sechs Stationen, der so nicht zu verteidigen ist."

Nur drei Minuten später konterte Bad Honnef nach einem gegnerischen Fehler. Ilias Lelo konnte nur durch ein Foul gestoppt werden und somit flog Klaos Yzellari auf Seiten der Gäste früh vom Platz (27.). Lelo erzwang damit den dritten Platzverweis eines gegnerischen Spielers in der aktuellen Spielzeit. "Dann ziehen wir das Spiel natürlich ein bisschen auf unsere Seite, wobei wir in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit ein paar Probleme hatten mit den neuen Umständen des Spiels", erklärte Krayer. Weiter führte er aus: "Spätestens mit Wiederanpfiff haben wir sehr gute Spielvorträge gehabt, wo wir die Führung früher hätten ausbauen können."

In der 80. Minute wurde dann Asonganyi Defang für den Torschützen Miermann eingewechselt und der erfahrene Angreifer sorgte gleich für neuen Offensivdrang. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung netzte der 35-Jährige zum 2:0 ein, ehe er kurz vor Ende der Partie noch einen drauf legte zum 3:0-Endstand (90+5.). "Eine sehr reife Leistung. Ich denke der Sieg war eine absolute Kollektivleistung - deshalb auch alles andere als unverdient. Vielleicht einen Tick zu hoch, dass muss man schon klar sagen, weil Hohkeppel bis zu gewissen Punkten im Spiel gut im Spiel war", verriet der Übungsleiter des FV. Er fügte noch hinzu: "Kleinigkeiten entscheiden halt manchmal so Spiele und die haben dann einfach für uns gespielt heute. Daher sind wir sehr glücklich über den Sieg und über die Punktausbeute zum aktuellen Zeitpunkt."

Durch den sechsten Erfolg der Saison kletterte Bad Honnef auf den vierten Rang. Somit gehört die Mannschaft von Krayer zur Spitzengruppe der Liga. Der Chefcoach weiß, was sein Team aktuell so stark macht. "Was uns allgemein bisher auszeichnet ist einfach ein brutales Kollektiv. Die Kollektivleistung Spiel für Spiel ist beeindruckend. Das macht wahnsinnig Spaß im Moment", betonte er.

Seine Truppe blieb somit an den oberen Rängen dran. Für Hohkeppel war es derweil das dritte sieglose Duell in Folge.

Flittard verliert deutlich gegen Liga-Primus

Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in der Liga musste sich die Spielvereinigung Flittard im Duell mit dem Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid deutlich mit 1:5 geschlagen geben. "Wir haben leider heute viel zu viele Fehler im Ballbesitz gehabt, wo wir mindestens den Gegner mit drei Toren einladen. Wir sind mal wieder selber Schuld und es spiegelt irgendwo auch diese Achterbahnfahrt in unseren Spielen in dieser Saison wieder. Es ist bitter wieder fünf Gegentreffer zu bekommen, die so nicht hätten fallen dürfen", sagte Angelo Mazza, Cheftrainer Flittards, nach dem Spiel. Nach gerade einmal vier Minuten brachte Marc Schneider die Gäste in Front. Mit der knappen Führung des Favoriten ging es dann in die Halbzeitpause. Kurz nach dem Wiederanpfiff glich Jeff Sell für die Hausherren aus (46.). In der Folgezeit drückte der Liga-Primus allerdings auf die erneute Führung und kam zu dieser in der 54. Minute durch Kjell Simnonia. Dieses mal schaffte es Flittard nicht zurück zu schlagen, denn die Neunkirchener Offensive drehte auf. Tim Dreilich (61.), Lukas Struzyna (73.) und Nils Stephan (76.) sorgten mit ihren Toren für den 5:1-Auswärtserfolg des FSV. Mazza betonte nach der am Ende deutlichen Pleite: "Wir sind im stetigen Prozess und Entwicklung dieser Mannschaft, aber unsere Fehlerquote ist einfach zu hoch im Ballbesitz, was sicherlich auch eine Stärke von uns ist, aber wir in gewissen Momenten den Fokus nicht halten können. Wir werden weiter hart arbeiten müssen." Neunkirchen hielt den Abstand auf die Verfolger durch den Dreier bei sechs Zählern. Flittard blieb durch die Niederlage im Tabellenmittelfeld. Die weiteren Partien: