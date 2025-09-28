Wiegers: „Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen“

Der TSV Kaldenkirchen hat in diesem Sommer eine Zäsur erlebt: Der A-Ligist trennte sich nach insgesamt zehn Jahren im Verein – davon acht bei der ersten Herrenmannschaft – von Trainer André Küppers. Doch an der Vereinsidentifikation wird es auch beim neuen Mann an der Seitenlinie definitiv nicht scheitern.
Fabian Wiegers ist in Kaldenkirchen geboren, hat dort das Fußballspielen gelernt und hat beim TSV seine ersten Erfahrungen als Trainer gesammelt. „Es ist mein Heimatverein. Meine komplette Familie lebt in Kaldenkirchen. Zudem hat mein Vater sein ganzes Leben für den TSV gespielt, mein Bruder ist jetzt zum TSV zurückgekehrt. Es ist schon ein richtiges Nach-Hause-Kommen gewesen. Natürlich hatte ich in Dilkrath eine unfassbar tolle Zeit und ich fühle mich dem Verein verbunden, aber Kaldenkirchen ist einfach Heimat“, betont Wiegers, der fußläufig von der Anlage entfernt wohnt. Als Trainer ist der 36-Jährige in den vergangenen Jahren etwas rumgekommen und kehrt nun mit mehreren Jahren Landesliga-Erfahrung zum TSV zurück.
Drei Monate hat Wiegers mit seiner neuen Mannschaft gearbeitet. Dabei bringt der ehemalige Dilkrath-Trainer eine „ganz eigene Spielidee“ mit. Es soll noch mehr um hohes Anlaufen und hohes Pressing gehen. Die Ergebnisse aus der Vorbereitung, neun Siege aus elf Spielen, haben geholfen, den Einstand möglichst reibungslos zu schaffen. „Gute Ergebnisse bringen Vertrauen – von daher hat das schon sehr gut gepasst“, sagt er.
Auch der Saisonstart kann sich bisher sehen lassen. Vier deutliche Siege stehen einer 3:7-Niederlage gegen den DJK VfL Willich gegenüber. „Bisher ist alles im grünen Bereich, Willich war ein Ausreißer. An dem Tag ist alles in die Hose gegangen, was in die Hose gehen kann“, berichtet der neue Chefcoach. Kaldenkirchen war personell gebeutelt schnell mit 3:0 in Führung gegangen, hatte sich dann aber durch eine glatte Rote Karte selbst geschwächt und noch deutlich verloren.
„Wir wollen unsere eigene Fußballidee entwickeln. Das wird Zeit brauchen – vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr. Wir sehen es schon als Entwicklungs- und Übergangsjahr, das wir trotzdem so erfolgreich wie möglich gestalten wollen“, verrät Wiegers seinen Plan. Die Ansätze dafür sind mit zwölf Punkten aus fünf Spielen da, auch wenn die richtigen Gradmesser erst in den kommenden Wochen warten.
Was der Rückkehrer schon gelernt hat: Die Erwartungen sind ob seiner Vita – mit 36 Jahren hat der TSV-Coach über 200 Spiele auf Verbandsebene betreut – enorm hoch. „Die Leute haben schon die Erwartungshaltung, dass es nach dem knapp verpassten Aufstieg im Vorjahr einfach ein Durchmarsch wird. Da müssen die Leute, glaube ich, noch lernen, dass es nicht so einfach ist. Ich gebe aber natürlich alles für den Verein. Für mich ist das eine besondere Aufgabe“, macht Wiegers deutlich.
Es ist zu spüren, dass beim TSV Bewegung drin ist: Infrastrukturell ist einiges passiert und auch auf sportlicher Ebene sind die nächsten Schritte geplant. Allerdings ohne den absoluten Druck, sofort aufsteigen zu müssen, wie Wiegers erklärt: „Ich kann zurzeit noch nicht sagen, wie gut wir wirklich im Vergleich zu den anderen Mannschaften sind. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen und wenn wir auf einem der beiden Aufstiegsplätze landen, würden wir uns nicht wehren.“ An diesem Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSV den Tabellensiebten Hülser SV.