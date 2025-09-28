Wiegers: „Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen“

„Wir wollen unsere eigene Fußballidee entwickeln. Das wird Zeit brauchen – vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr. Wir sehen es schon als Entwicklungs- und Übergangsjahr, das wir trotzdem so erfolgreich wie möglich gestalten wollen“, verrät Wiegers seinen Plan. Die Ansätze dafür sind mit zwölf Punkten aus fünf Spielen da, auch wenn die richtigen Gradmesser erst in den kommenden Wochen warten.

Was der Rückkehrer schon gelernt hat: Die Erwartungen sind ob seiner Vita – mit 36 Jahren hat der TSV-Coach über 200 Spiele auf Verbandsebene betreut – enorm hoch. „Die Leute haben schon die Erwartungshaltung, dass es nach dem knapp verpassten Aufstieg im Vorjahr einfach ein Durchmarsch wird. Da müssen die Leute, glaube ich, noch lernen, dass es nicht so einfach ist. Ich gebe aber natürlich alles für den Verein. Für mich ist das eine besondere Aufgabe“, macht Wiegers deutlich.

Es ist zu spüren, dass beim TSV Bewegung drin ist: Infrastrukturell ist einiges passiert und auch auf sportlicher Ebene sind die nächsten Schritte geplant. Allerdings ohne den absoluten Druck, sofort aufsteigen zu müssen, wie Wiegers erklärt: „Ich kann zurzeit noch nicht sagen, wie gut wir wirklich im Vergleich zu den anderen Mannschaften sind. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen und wenn wir auf einem der beiden Aufstiegsplätze landen, würden wir uns nicht wehren.“ An diesem Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSV den Tabellensiebten Hülser SV.