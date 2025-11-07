Wiederwahl gelungen HFV-Präsidentin Prof. Dr. Silke Sinning erneut zur DFB-Vizepräsidentin gewählt

Prof. Dr. Silke Sinning, Präsidentin des Hessischen Fußball-Verbandes, ist auch weiterhin Vizepräsidentin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Dies ergab die heutige Wahl im Rahmen des DFB-Bundestages. Dabei konnte sich Sinning gegen ihre Herausforderin Silke Raml mit 124:113 Stimmen durchsetzen. Drei Enthaltungen wurden gezählt.

„Ich freue mich, dass die Mehrzahl der anwesenden Delegierten mir erneut das Vertrauen geschenkt hat. Das ist auch ein deutliches Zeichen der Bestätigung meiner Arbeit für dieses Gremium in den letzten dreieinhalb Jahren. Ich werde natürlich weiterhin mit dem gleichen Engagement die Themen meines Bereichs bearbeiten und freue mich auf die nächsten Schritte zum Wohle des Fußballs in jeglichen Facetten“, erklärte Sinning nach Ihrer Wahl.

Prof. Dr. Silke Sinning und der gesamte Hessische Fußball-Verband gratulieren Bernd Neuendorf sehr herzlich zur einstimmigen Wiederwahl als DFB-Präsident. Der DFB-Bundestag ist die gesetzgebende Versammlung des DFB und damit sein höchstes Gremium. Sämtliche Weichenstellungen in der DFB-Geschichte haben ihren Ursprung in Entscheidungen eines DFB-Bundestags. Ordentliche DFB-Bundestage finden ab diesem Jahr im zweijährigen Rhythmus statt. Die stimmberechtigten Delegierten setzen sich aus Landes- und Regionalverbänden, DFL, Präsidium, Vorstand, Ehrenmitgliedern, Mitgliedern der Rechtsorgane, Prüfungsausschuss, Ethik-Kommission und DFB-Ausschüssen zusammen.