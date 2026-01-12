Wiedervereint mit dem Bruder: Habach verliert Flügelstürmer Gjocaj

Durim Glocaj trifft zum 1-0 vs Peiting und Tormann Kevin Kumelji – Foto: Oliver Rabuser

Der 22-jährige Durim Gjocaj verlässt den ASV Habach und geht in die Kreisklasse. Beim neuen Klub spielt sein Bruder Liridon bereits.

Manchmal greift man zufällig etwas auf, das einem auf Sicht enorm weiterhelfen kann. So warb der ESV Penzberg für die Winterpause keineswegs aktiv nach neuen Spielern. Einer ist dennoch zum Eisenbahner-Sportverein gestoßen. Weil er es unbedingt wollte, aber auch weil es die Umstände zuließen. Durim Gjocaj verlässt den Kreisligisten ASV Habach für einen Wechsel in die Kreisklasse 3. Das Futsal-Kreisfinale war der letzte Akt im Dress des ASV. Dort durfte er mitspielen, weil er schon das Vorrundenturnier für die Elf vom Steinberg bestritten hatte, damals der Wechsel noch nicht offiziell war, zudem als Kapitän der Habacher fungierte. Beim ESV weiß man um den möglichen Mehrwert dieser Personalie.

„Er kann das fehlende Puzzlestück in dieser engen Liga sein“, freut sich Eugen Brenninger. Drei Zähler liegen die Penzberger im Aufstiegsrennen hinter Spitzenreiter SV Uffing. Mit Gjocaj gewinnt der ESV an offensivem Talent hinzu. „Vielleicht bringen wir jetzt in dieser sau-engen Liga eine Konstanz rein“, stellt Co-Trainer Brenninger seinem Neuen das dazugehörige Potenzial anheim. „Durim wird uns sofort weiterhelfen und Druck auf andere Spieler ausüben, die in die Startelf wollen.“ Studium kostet viel Zeit In Habach hätte man den 22-Jährigen gerne behalten. Doch eine Etage höher wollte Gjocaj nicht mit begrenzter Zahl an Übungseinheiten die Kollegen brüskieren. „Das passt nicht zu seinem Anspruch“, kommentiert ASV-Trainer Michael Schmid den Abgang. Hintergrund ist Gjocajs Studium. Wirtschaftsingenieurswesen ist ein Fach, das man sich nicht mal nebenbei aneignet. „Ich wollte meinen Fokus darauf legen“, betont der Spieler. Schmid unterstreicht, dass man auch beim ASV „Verständnis für die Situation“ gehabt habe. Doch stehen bei den Penzbergern deutlich mehr München-Pendler im Kader.