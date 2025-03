Wiedervereint mit Bruchhage: Westfalia Rhynern holt Bamenohler Stürmer

Das lange Warten hat ein Ende: Am Dienstagabend stellte Oberligist SV Westfalia Rhynern den ersten Neuzugang für die Saison 2025/26 vor. Johannes Thiemann wechselt vom Ligagegner SG Finnentrop/Bamenohl zur Westfalia trifft dort auf einige alte Bekannte.

Erst im letzten Sommer war der 26-jährige Angreifer nach sechs Jahren in der Westfalenliga beim SC Neheim zur SG Finnentrop/Bamenohl gewechselt. Große Eingewöhnungszeit brauchte er in der Oberliga nicht, war unter Trainer Jonas Ermes auf Anhieb gesetzt und ist bislang mit elf Scoren hinter Eren Albayrak der torgefährlichste Akteur am Schloss Bamenohl.

"Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Er passt menschlich hervorragend in unsere Truppe. Und sportlich wird er uns mit seiner Technik und seinen guten Standards verstärken", sagt Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt über den ersten Neuzugang dem "Westfälischen Anzeiger".