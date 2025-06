Wiedervereint in Landsberg: Alex Schmitt und der „doppelte Gartmann“

Landsberg Es war ein Wiedersehen der ganz besonderen Art, das da nach dem 4:1-Testspielsieg des TSV Landsberg gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen im „Stadion am Gröben“ stattfand. Da fielen sich zwei in die Arme, die ihre gesamte Zeit im Nachwuchsbereich, von der D- bis zur A-Jugend Seite an Seite im Dress des FC Augsburg gespielt hatten.

„Unser erstes Treffen seit vielen Jahren“, sagt Junioren-Nationalspieler Gartmann (1995 U16-Vize-Weltmeister). Er schaffte es danach bis in die 2. Liga. Auf Vermittlung der FCA-Legenden Helmut Haller und Armin Veh heuert er zunächst bei Zweitligist Blau-Weiß Berlin an, wechselte dann zu Zweitliga-Konkurrent SV Meppen („meine beste Zeit im Fußball“) und beendete 2000 beim FC Augsburg in der Regionalliga (damals Liga 3) nach 141 Zweit- und 110 Regionalliga-Spielen seine Karriere.

Papas Talent hat der Junior offenbar geerbt: Simon Gartmann, U18- und U19-Nationalspieler, spielte auch schon bei Blau Weiß Berlin und heuerte nach den Stationen Preußen Berlin und Türkspor Augsburg jetzt in der Bayernliga beim TSV Landsberg an. „Das hatte aber nichts mit Alex Schmidt zu tun“, sagt der neue TSV-Mittelfeldspieler, der in Garmisch erstmals im TSV-Dress auflief. „Nico Held hat mich geholt“. Zusatz: „Ich fühle mich schon super wohl hier.“ In der Firma des Abteilungsleiters ist Gartmann jun., der in Augsburg BWL studiert, seit Anfang dieser Woche angestellt.

Gartmanns Bruder Elias arbeitet in der Junioren-Bundesliga

Die Gartmanns sind eine echte Fußball-Familie. Sie leben in Wehringen bei Bobingen, da hat der Junior nicht weit nach Landsberg. Der Senior trainierte zuletzt zusammen mit Simons Bruder Elias als Co-Trainer die U17-Mädels von Schwaben Augsburg mit Tochter Nele in der B-Juniorinnen-Bundesliga. „Jetzt bin ich nur noch Zuschauer“, erzählt der Ex-Profi. Schon klar: „Ich werde künftig oft zu den Spielen von Simon nach Landsberg kommen.“ Da gibt’s dann jede Menge Gelegenheit, sich mit seinem Ex-Mitspieler Schmidt auszutauschen. Und die ein oder andere Erinnerung an gemeinsame Zeit aufleben zu lassen…