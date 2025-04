Wiedersehen zweier alter Bekannter an der Pottkuhle

Die Rollenverteilung vor dem 28. Spieltag ist dabei weniger klar, als es die Tabelle vermuten lässt. Während der VfV 06 als Tabellenneunter mit 37 Punkten den Blick zaghaft nach oben richtet, liegt Lupo Martini mit 30 Zählern auf Rang fünfzehn – jedoch mit deutlich aufsteigender Tendenz. Die Wolfsburger haben zuletzt mit drei Siegen in Serie gegen HSC Hannover, Arminia Hannover und TuS Bersenbrück (7:1) eindrucksvoll aufhorchen lassen. Der Trainerwechsel in der Winterpause scheint gefruchtet zu haben.

Auf Hildesheimer Seite setzte es unter Kitar zum Auftakt zwei Unentschieden gegen Verden und Schöningen. Nun soll im dritten Spiel der erste Sieg folgen. Allerdings ist Lupo trotz der Platzierung nicht zu unterschätzen. Das Hinspiel entschieden die Wolfsburger mit 2:1 für sich. In Hildesheim wiederum behielt der VfV 06 beim letzten Heimspiel mit 3:1 die Oberhand. Unvergessen bleibt auch das Pokalduell im vergangenen Frühjahr, das die Domstädter nach Elfmeterschießen für sich entschieden.

Ein Blick in die Statistik zeigt: In bislang fünfzehn Oberliga-Duellen siegte der VfV 06 sechsmal, Lupo fünfmal, viermal trennte man sich unentschieden. In der ewigen Oberliga-Tabelle steht Lupo vor dem VfV – das aktuelle Kräfteverhältnis dürfte sich am Sonntag jedoch vor allem auf dem Platz entscheiden.