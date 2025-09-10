Wiedersehen nur Randnotiz

Der TSV Wabern darf sich nach drei Siegen in Folge ohne Gegentor mit breiter Brust auf das Gastspiel bei Hessen Kassel II freuen. Am Mittwochabend trifft der mit 13 Punkten gut gestartete Tabellenfünfte auf den aktuellen Tabellenzweiten, der bislang noch ungeschlagen ist.

„Wir verteidigen sehr gierig und griffig, das gefällt mir momentan sehr gut. Gerade in den letzten Ketten arbeiten wir stabil, aber das fängt schon vorne im Angriff an“, betont Spielertrainer Patrick Herpe. Nach einem 4:0 gegen Eichenzell, einem 1:0 gegen Eiterfeld und zuletzt einem 6:0 gegen Hofbieber hat sein Team den Schalter umgelegt und die Defensive zu einer Stärke gemacht.

In Kassel wartet nun allerdings eine besonders hohe Hürde. Die Zweitvertretung des KSV gewann fünf ihrer sieben Spiele, spielte zweimal remis – unter anderem gegen den starken FSV Wolfhagen – und gilt nicht nur wegen möglicher Verstärkungen aus der Regionalligamannschaft als Favorit. „Kassel ist ein absolutes Spitzenteam, das erwarte ich auch am Sonntag. Aber wir wollen ein gutes Spiel machen und versuchen, Punkte mitzunehmen“, sagt Herpe. Dass die Reiherwälder gegen die Löwen viermal in Serie nicht gewinnen konnten, ist für Herpe kein Makel, sondern Teil des Entwicklungsprozesses: „Wir haben daraus gelernt.“

Besonderen Zündstoff birgt die Partie auch durch das Wiedersehen an der Seitenlinie: KSV-Coach Danny Overkamp arbeitete bis vor einem Jahr gemeinsam mit Herpe beim TSV, ehe es zum Bruch kam. Von einem persönlichen Duell will der Waberner Trainer jedoch nichts wissen: „Es geht nicht um Danny Overkamp oder Patrick Herpe, sondern um Fußball Kassel gegen Wabern.“