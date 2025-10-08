Wiedersehen nach Schockmoment

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Wenn der SSV Sand am Mittwochabend den TSV Mengsberg auf der Sander Höhe empfängt, steht nicht nur sportlich, sondern auch emotional eine besondere Begegnung an. Das erste Aufeinandertreffen im September wurde beim Stand von 1:1 abgebrochen, nachdem SSV-Verteidiger Sebastian Löcke nach einem Zusammenprall schwer am Kopf verletzt worden war.

Heute, 19:00 Uhr SSV Sand 1910 SSV Sand TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 19:00 live PUSH „Der Schockmoment war an diesem Tag groß, das hat man einigen in den Augen gesehen“, erinnert sich SSV-Trainer Dennis Enzeroth. Inzwischen gehe es Löcke besser – sein Comeback sei bereits in Sicht. „Vielleicht steht er schon gegen Homberg wieder im Kader“, so Enzeroth, der auch einen Dank an den Gegner richtet: „Mengsberg hat damals sofort signalisiert, dass wir das Spiel an dem Tag nicht fortsetzen. Das war nicht selbstverständlich.“

Sand will Heimserie ausbauen Sportlich will Sand an die zuletzt starke Heimbilanz anknüpfen. Drei Siege und zwei Unentschieden machen die Sander Höhe bislang zur sicheren Basis. „Zuhause fällt es uns im Moment leichter, mit der schwierigen Personalsituation umzugehen“, erklärt Enzeroth. Immer wieder muss er auf verletzte Spieler verzichten, viele Akteure steigen direkt nach Pausen wieder voll ein. „Wir müssen jetzt als Mannschaft noch enger zusammenrücken und den Fokus auf den Fußball legen. Die nächsten Spiele sind wichtig, um oben den Anschluss nicht zu verlieren.“