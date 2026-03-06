Wiedersehen nach bitterem Hinspiel

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfängt die SpVgg Niedersachsen Döhren am Sonntag um 15 Uhr den TSV Burgdorf. Für die Gastgeber ist es das erste Heimspiel des Jahres 2026. In der Tabelle liegt Döhren mit 35 Punkten aus 17 Spielen auf Rang vier, Burgdorf folgt mit 30 Punkten aus 19 Partien auf Platz sieben.
Die Gäste reisen mit Rückenwind an. Am vergangenen Wochenende setzte sich Burgdorf mit 3:0 gegen TuS Altwarmbüchen durch. Harun Duran brachte sein Team kurz nach der Pause in Führung, Alexander Kamerer erhöhte mit einem Doppelpack.
Döhren startete ebenfalls erfolgreich in die Rückrunde und gewann deutlich mit 6:1 bei der SG Blaues Wunder Hannover. Christopher Wollny, Florian Koch (2), Philip Wagner, Till Wittmann und Lasse Dettmer trafen beim klaren Auswärtssieg.
Trainer Patrick Heldt erwartet nun eine andere Aufgabe. „Ich erwarte einen robusten, zweikampfstarken und auch spielerisch guten Gegner. Burgdorf hat die ersten beiden Pflichtspiele gewonnen und damit einen perfekten Start hingelegt. Entsprechend werden sie mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust zu uns nach Döhren kommen.“
Die Partie dürfte deutlich intensiver werden als der Auftakt in Kleefeld. „Nach unserem gelungenen Auswärtsspiel zuletzt warten nun mehrere Gegner aus dem oberen Tabellendrittel auf uns, beginnend mit Burgdorf. Das wird ein ganz anderes Spiel als zuletzt beim Blauen Wunder. Burgdorf ist eine eingespielte Mannschaft mit einer guten Struktur.“
Heldt rechnet mit einer körperbetonten Begegnung. „Burgdorf ist vor allem aufgrund der körperlichen Präsenz ein gefährlicher Gegner, insbesondere bei Standards. Darauf haben wir uns eingestellt.“ Personell sieht er sein Team solide aufgestellt. „Natürlich werden auch bei uns wieder ein oder zwei Spieler fehlen, aber das gehört dazu.“
Das Hinspiel hat Döhren noch in schlechter Erinnerung. „Wir führten 2:0, haben das Spiel aber noch aus der Hand gegeben und am Ende 2:3 verloren. Das wollen wir diesmal besser machen und uns über die gesamte Spielzeit stabiler präsentieren.“
Heldt erwartet eine enge Partie. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem vermutlich die Tagesform entscheiden wird.“