Wiedersehen nach bitterem Hinspiel SpVgg Niedersachsen Döhren empfängt den TSV Burgdorf von ck · Heute, 12:59 Uhr

– Foto: Niedersachsen Döhren

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfängt die SpVgg Niedersachsen Döhren am Sonntag um 15 Uhr den TSV Burgdorf. Für die Gastgeber ist es das erste Heimspiel des Jahres 2026. In der Tabelle liegt Döhren mit 35 Punkten aus 17 Spielen auf Rang vier, Burgdorf folgt mit 30 Punkten aus 19 Partien auf Platz sieben.

Die Gäste reisen mit Rückenwind an. Am vergangenen Wochenende setzte sich Burgdorf mit 3:0 gegen TuS Altwarmbüchen durch. Harun Duran brachte sein Team kurz nach der Pause in Führung, Alexander Kamerer erhöhte mit einem Doppelpack. Döhren startete ebenfalls erfolgreich in die Rückrunde und gewann deutlich mit 6:1 bei der SG Blaues Wunder Hannover. Christopher Wollny, Florian Koch (2), Philip Wagner, Till Wittmann und Lasse Dettmer trafen beim klaren Auswärtssieg.

Trainer Patrick Heldt erwartet nun eine andere Aufgabe. „Ich erwarte einen robusten, zweikampfstarken und auch spielerisch guten Gegner. Burgdorf hat die ersten beiden Pflichtspiele gewonnen und damit einen perfekten Start hingelegt. Entsprechend werden sie mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust zu uns nach Döhren kommen.“ Die Partie dürfte deutlich intensiver werden als der Auftakt in Kleefeld. „Nach unserem gelungenen Auswärtsspiel zuletzt warten nun mehrere Gegner aus dem oberen Tabellendrittel auf uns, beginnend mit Burgdorf. Das wird ein ganz anderes Spiel als zuletzt beim Blauen Wunder. Burgdorf ist eine eingespielte Mannschaft mit einer guten Struktur.“