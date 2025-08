Wiedersehen nach 13 Jahren - Aschheim hofft in Miesbach auf bessere Chancenverwertung

Verletzung bei der Premiere: FCA-Torwart Kuqi Arben erleidet einen Teilabriss im Adduktorenbereich. – Foto: Gerald Förtsch

13 Jahre ist es her, dass sich Vertretungen beider Vereine letztmals in der Fußball-Bezirksliga Ost gegenüberstanden, an diesem Samstag (14 Uhr) bietet sich dem FC Aschheim jetzt die Gelegenheit, beim SV Miesbach späte Revanche für das 2:5 im November 2012 zu nehmen.