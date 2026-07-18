Wiedersehen mit Vorgeschichte: Strobl trifft auf seinen Ex-Klub Verl Der VfL Wolfsburg erwartet im dritten Testspiel der Vorbereitung den Drittligisten SC Verl von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

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Der nächste Prüfstein in der Sommervorbereitung steht an: Der VfL Wolfsburg trifft am Samstag auf den SC Verl. Die Partie gegen den Drittligisten ist nicht nur sportlich interessant, sondern besitzt auch eine persönliche Note. Cheftrainer Tobias Strobl und Neuzugang Alessio Besio treffen auf ihren ehemaligen Klub. Anstoß ist um 14 Uhr auf dem A-Platz vor der Volkswagen Arena.

Dass es überhaupt zum Duell zwischen Wolfsburg und Verl kommt, ist eng mit Strobls Vergangenheit verbunden. Noch als Trainer der Ostwestfalen hatte der 38-Jährige die Partie mit auf den Weg gebracht. „Kurz vor meiner Zeit hat Verl in der Vorbereitung noch gegen Borussia Dortmund und den 1. FC Köln gespielt. Deshalb habe ich meinen Teammanager gefragt: Warum bekommst du für mich nicht solche Gegner?“, erzählt Strobl mit einem Schmunzeln. Die Antwort folgte prompt: Neben Leipzig wurde auch der VfL Wolfsburg als Testspielgegner vereinbart – allerdings war Strobl zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr in Verl tätig. Trotz der kurzen Amtszeit ist die Verbindung zum Drittligisten weiterhin eng. „In dieser kurzen Zeit sind einige Freundschaften entstanden“, sagt der VfL-Coach mit Blick auf seine Zeit bei den Ostwestfalen. Das Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten ist für ihn daher etwas Besonderes.

Erfolgreiche Saison mit Strobl und Besio Mit Strobl an der Seitenlinie erlebte der SC Verl die erfolgreichste Drittligasaison der Vereinsgeschichte. Die Ostwestfalen belegten in der vergangenen Spielzeit Rang sechs und gewannen zudem erstmals seit 19 Jahren wieder den Westfalenpokal. Auch Alessio Besio hatte daran großen Anteil. Der Offensivspieler, der vom SC Freiburg ausgeliehen war, entwickelte sich zu einer der prägenden Figuren der Mannschaft. In 36 Pflichtspielen sammelte der Schweizer 30 Scorerpunkte, erzielte 18 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.