Wiedersehen mit Vorgeschichte: Strobl trifft auf seinen Ex-Klub Verl

Der nächste Prüfstein in der Sommervorbereitung steht an: Der VfL Wolfsburg trifft am Samstag auf den SC Verl. Die Partie gegen den Drittligisten ist nicht nur sportlich interessant, sondern besitzt auch eine persönliche Note. Cheftrainer Tobias Strobl und Neuzugang Alessio Besio treffen auf ihren ehemaligen Klub. Anstoß ist um 14 Uhr auf dem A-Platz vor der Volkswagen Arena.
Dass es überhaupt zum Duell zwischen Wolfsburg und Verl kommt, ist eng mit Strobls Vergangenheit verbunden. Noch als Trainer der Ostwestfalen hatte der 38-Jährige die Partie mit auf den Weg gebracht. „Kurz vor meiner Zeit hat Verl in der Vorbereitung noch gegen Borussia Dortmund und den 1. FC Köln gespielt. Deshalb habe ich meinen Teammanager gefragt: Warum bekommst du für mich nicht solche Gegner?“, erzählt Strobl mit einem Schmunzeln. Die Antwort folgte prompt: Neben Leipzig wurde auch der VfL Wolfsburg als Testspielgegner vereinbart – allerdings war Strobl zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr in Verl tätig.
Trotz der kurzen Amtszeit ist die Verbindung zum Drittligisten weiterhin eng. „In dieser kurzen Zeit sind einige Freundschaften entstanden“, sagt der VfL-Coach mit Blick auf seine Zeit bei den Ostwestfalen. Das Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten ist für ihn daher etwas Besonderes.
Mit Strobl an der Seitenlinie erlebte der SC Verl die erfolgreichste Drittligasaison der Vereinsgeschichte. Die Ostwestfalen belegten in der vergangenen Spielzeit Rang sechs und gewannen zudem erstmals seit 19 Jahren wieder den Westfalenpokal.
Auch Alessio Besio hatte daran großen Anteil. Der Offensivspieler, der vom SC Freiburg ausgeliehen war, entwickelte sich zu einer der prägenden Figuren der Mannschaft. In 36 Pflichtspielen sammelte der Schweizer 30 Scorerpunkte, erzielte 18 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.
Seit dem Abschied von Strobl hat sich beim SC Verl einiges verändert. Als Nachfolger wurde Orest Shala verpflichtet. Der 34-Jährige kam vom portugiesischen Drittligisten CD Mafra und arbeitete zuvor unter anderem beim FC St. Gallen sowie im Nachwuchsbereich des 1. FC Union Berlin.
Auch der Kader der Ostwestfalen befindet sich im Wandel. Auf den ehemaligen Wolfsburger Torhüter Philipp Schulze wird Strobl beim Wiedersehen allerdings verzichten müssen. Der 23-Jährige wechselte zuletzt zum polnischen Pokalsieger Gornik Zabrze.
Nach den deutlichen Erfolgen gegen die ABB-Auswahl (11:0) und den FSV Schöningen (8:2) wartet nun erstmals ein höherklassiger Gegner auf die Wölfe. Für Strobl ist die Partie ein wichtiger Gradmesser innerhalb der Vorbereitung.
„Wir wollten das Niveau Stück für Stück steigern. Deshalb freue ich mich, dass mit Verl nun ein hoffentlich sehr guter Drittligist auf uns wartet“, erklärt der Trainer. Aufgrund des großen Umbruchs sei der Gegner allerdings schwer einzuschätzen.
Besonders erwartet Strobl eine intensive Prüfung im Spiel gegen den Ball: „Verl ist eine Mannschaft, die immer wieder extrem hoch anläuft. Sie werden uns Dinge abverlangen, die in den ersten beiden Spielen noch nicht über längere Zeit gefordert waren.“
Nach dem Test gegen Verl folgt in der kommenden Woche mit dem Duell gegen Olympique Lyon der nächste Härtetest. „Das sind Spiele, in denen wir hoffentlich erkennen, wo es noch hakt und an welchen Stellen man uns wehtun kann“, sagt Strobl.
Bereits vor dem Spiel können VfL-Fans einen wichtigen Beitrag leisten. Gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst NSTOB, dem DRK-Kreisverband Wolfsburg und dem DRK-Ortsverein Wolfsburg-Mitte veranstaltet der Verein eine Blutspendeaktion in der Volkswagen Arena.
Die Aktion findet von 11 bis 15 Uhr im Eventcenter der Arena statt. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden fünf neue VfL-Trikots verlost.