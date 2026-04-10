Wiedersehen mit Vorgeschichte: Laxten fordert U23 von Spelle-Venhaus

– Foto: Moritz Voigt

Am Wochenende steht in der Bezirksliga Weser-Ems 3 die Begegnung zwischen Spelle-Venhaus II und Olympia Laxten auf dem Programm. Während die U23 aus Spelle-Venhaus im gesicherten oberen Mittelfeld der Tabelle rangiert und sich mit 33 Punkten auf Platz acht etabliert hat, reist Laxten mit 27 Zählern auf Rang zwölf an und befindet sich damit weiterhin in einer Phase, in der jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt von großer Bedeutung ist.

Gerade diese Ergebnisse zeigen, dass die Partie trotz unterschiedlicher Tabellensituation kein Selbstläufer wird.

Die Gastgeber erwarten dabei eine spielstarke Mannschaft, die insbesondere fußballerisch immer wieder Akzente setzen kann. Gleichzeitig spricht die bisherige Saisonbilanz dafür, dass die Partien zwischen beiden Teams häufig eng verlaufen. Auch die bisherigen direkten Vergleiche unterstreichen dieses Bild: In einem Pokalspiel konnte Laxten Spelle bereits schlagen, während das Ligaspiel knapp verloren ging.

Laxten setzt auf eigene Spielidee

Bei Olympia Laxten richtet sich der Fokus klar auf die eigene Leistung. Trainer Daniel Holtgers macht vor der Aufgabe deutlich, wie das Spiel angegangen werden soll:

„Mit der U23 von Spelle-Venhaus erwarten wir einen spielstarken Gegner, aber das liegt uns eigentlich. Im Pokal konnten wir Spelle schlagen, in der Liga haben wir leider verloren. Das waren beides knappe Spiele. Wir wollen versuchen unser Spiel zu machen und hoffen auf einen guten Tag, dann ist alles möglich.“

Die Marschroute ist damit klar: mutig auftreten, eigene spielerische Lösungen finden und auf die eigene Stärke vertrauen – gerade in engen Spielen.

Tabellarische Ausgangslage spricht für Spelle

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Favoritenrolle der Gastgeber. SC Spelle-Venhaus II steht mit 33 Punkten auf Rang acht und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Laxten dagegen rangiert mit 27 Punkten auf Platz zwölf und steckt damit weiterhin im unteren Tabellenbereich fest.

Doch die Zahlen allein erzählen nicht die ganze Geschichte – gerade die bisherigen engen Duelle zwischen beiden Teams lassen erneut eine ausgeglichene Partie erwarten.

Ausgang offen – kleine Details entscheidend

Für Laxten wird es darauf ankommen, kompakt zu stehen und gleichzeitig die eigenen Offensivmomente konsequent auszuspielen. Spelle hingegen wird versuchen, die spielerische Qualität der U23 auf den Platz zu bringen und die Punkte im heimischen Umfeld zu behalten.

Die Voraussetzungen deuten damit auf ein intensives Duell hin, in dem wie so oft Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.