Wiedersehen mit Vorgeschichte: Harderberg erwartet Jemgum

– Foto: Foto Oger - Domenic Schlinge

Nach schwierigen Hinspielbedingungen will Harderberg diesmal auf Augenhöhe agieren. Trainer Patric Hagedorn erwartet ein intensives Duell mit Blick auf das kommende Pokalhalbfinale.

Für den SV Harderberg steht am Wochenende ein besonderes Heimspiel an: Gegen den SV Ems Jemgum kommt es nicht nur zum Duell mit einem Spitzenteam der Liga, sondern auch zu einem Wiedersehen mit Vorgeschichte.

Im Hinspiel war die Ausgangslage für Harderberg alles andere als ideal. Entsprechend blickt Trainer Patric Hagedorn mit einem anderen Anspruch auf die Partie: „Wir freuen uns, endlich wieder zu Hause zu spielen, diesmal gegen Jemgum, gegen die wir in der Hinserie in, milde gesagt, dezimierter Version antreten mussten.“

Die Voraussetzungen haben sich inzwischen verändert, und so rechnet Hagedorn mit einem deutlich ausgeglicheneren Spielverlauf. „Diesmal erwarten wir eine enge Partie mit vielen Aktionen auf beiden Seiten“, erklärt er.

Trotz der tabellarischen Unterschiede – Jemgum rangiert im oberen Drittel, Harderberg im Mittelfeld – sieht der Trainer seine Mannschaft in der Lage, konkurrenzfähig aufzutreten. Entscheidend dürfte dabei sein, wie gut es gelingt, die Intensität des Gegners aufzunehmen und eigene Akzente zu setzen.

Zusätzliche Brisanz erhält die Begegnung durch den Ausblick auf das bevorstehende Pokalhalbfinale, in dem sich beide Teams erneut gegenüberstehen könnten. Für Hagedorn ist das Ligaspiel daher auch ein wichtiger Gradmesser: „Damit auch ein Vorgeschmack auf das anstehende Pokalhalbfinale.“

So geht es für beide Mannschaften nicht nur um Punkte, sondern auch um eine erste Standortbestimmung vor einem weiteren direkten Aufeinandertreffen.