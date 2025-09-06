Wiedersehen mit Siegsdorf: TuS Holzkirchen fährt ins Chiemgau

Der TuS Holzkirchen ist gegen den Tabellenletzten TSV Siegsdorf in Favoritenrolle. Die Partie ruft Erinnerungen an die vergangene Saison zurück.

Holzkirchen – Der letzte Spieltag der Vorsaison ist allen, die es mit dem TuS Holzkirchen halten, noch bestens im Gedächtnis. Nach einer echten Ergebniskrise auf der Zielgeraden lief alles auf das letzte Spiel zu Hause gegen den TSV Siegsdorf hinaus – und entschied letztlich darüber, ob sich die Grün-Weißen auf direktem Weg doch noch den Klassenerhalt sichern. Das gelang mit einem furiosen 6:1, und auch der TSV schaffte den Ligaverbleib noch über die Relegation. Nun treffen beide Teams an diesem Samstag (Anstoß um 13 Uhr) im Chiemgau wieder aufeinander.

Intensives Training und Personalsorgen

„Bei uns ist das Spiel von damals kein Thema gewesen“, berichtet TuS-Coach Orhan Akkurt. „Wir haben aber in dieser Woche intensiv trainiert.“ Beim Aufsteiger Aschau konnten die Holzkirchner zuletzt einen überzeugenden 4:1-Sieg feiern. „Grundsätzlich bin ich mit unserer Entwicklung zufrieden.“ Man sei in manchen Teilen schon sehr weit, „und jetzt müssen wir das einfach mal konstant über eine längere Phase zeigen.“ Immerhin ist der TuS mit Ausnahme des ersten Spieltags – 0:4-Heimpleite gegen Forstinning – ungeschlagen.

Die personelle Situation im Holzkirchner Lager ist weiterhin angespannt. Der angeschlagene Bastian Eckl konnte unter der Woche noch nicht trainieren, Fabio Sabbagh hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird die Reise nach Siegsdorf nicht antreten. Zudem hat sich Ersatzkeeper Oleksandr Titov schwer am Sprunggelenk verletzt. Er wird in diesem Kalenderjahr wohl nicht mehr auf den Fußballplatz zurückkehren. Auch Bastian Feldbrach, der bereits gegen Aschau fehlte, dürfte wegen Problemen mit dem Sprunggelenk ausfallen. Dagegen kehrt der zuletzt erkrankte Tobias Bebber wieder in den Kader zurück.

Trainer Akkurt erwartet „harten Fight“

Viel ändern wird Akkurt wohl ohnehin nicht. Spannend dürfte vielmehr sein, ob der junge Maximilian Avril erneut auf der Sechs agieren wird oder ob der genesene Robert Manole schon eine Option für die Startelf sein wird. Unabhängig davon erwartet Akkurt „einen harten Fight“, wie er sagt, und fügt an: „Dort wird uns sicherlich nichts geschenkt.“

In jedem Fall könnten die Holzkirchner Kicker gegen den Tabellenletzten aus Siegsdorf (nur zwei Zähler) die Rolle des Favoriten einnehmen. „Wir nehmen das so an“, betont der Coach Akkurt. „Aber grundsätzlich ist es uns egal, gegen wen wir spielen. Wir wollen unseren Fußball durchziehen.“ Und sich am besten mit drei Punkten im Chiemgau belohnen.